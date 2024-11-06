Українські аграрії отримали у жовтні понад 24 тисячі гектарів розмінованих земель. З початку року вже обстежено та очищено від вибухівки понад 289 тисяч гектарів сільськогосподарських угідь.
Про це повідомляє Міністерство економіки.
ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС
Підписуйтесь на наш Viber-канал.
Скільки гектарів сільськогосподарських угідь обстежили за 2024 рік
За словами першої віцепрем'єрки Юлії Свириденко, розмінування є одним з пріоритетів уряду, адже це дозволяє відновлювати економіку та експортний потенціал країни.
Найбільше земель розміновано у Херсонській (понад 230 тисяч га), Миколаївській (16,5 тисяч га) та Харківській (21,5 тисяч га) областях.
До робіт з розмінування залучено 66 машин та 789 піротехнічних груп - понад 4 тисячі фахівців.
Скільки екологічної шкоди завдала Росія в Україні
В Украні внаслідок повномасштабного вторгнення Росії зафіксували понад 6 тисяч екологічних злочинів.
Завдана шкода оцінюється вже у 2,6 - 2,7 трлн гривень.
Щодня фіксуються пожежі на сотнях гектарів лісів, для гасіння яких неможливо використовувати традиційні засоби через замінування.
Кількість замінованих лісів оцінюється у 0,5 млн га.