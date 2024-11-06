На Закарпатті правоохоронці викрили начальника районного військкомату та заступника командира бригади тероборони на отриманні хабарів, повідомляє пресслужба Офісу Генпрокурора.

На корупції начальника РТЦК та заступника комбрига ТРО - подробиці

Начальник військкомату пропонував за 5 тисяч доларів "допомогу" у визнанні військовозобов'язаного непридатним до служби.

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Заступник комбрига обіцяв за 4-6 тисяч доларів "вирішити питання" з військовим обліком.

Посадовцям інкримінують отримання хабара та зловживання впливом. Їм може загрожувати позбавлення волі.

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Наразі правоохоронці проводять перевірку щодо можливої причетності до справи інших осіб.

В Україні викрили 19 осіб, які намагалися зірвати мобілізацію

Служба безпеки України і Національна поліція викрили 19 адміністраторів і дописувачів Телеграм-каналів, які намагалися зірвати мобілізацію та публікували локації Збройних сил України.

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За час повномасштабної війни їм винесли майже 7 тис. вироків.

Фігуранти знімали провокативні прямі ефіри й поширювали фейкові повідомлення про українських військових.

Зокрема представників територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки.

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