На Закарпатті правоохоронці викрили начальника районного військкомату та заступника командира бригади тероборони на отриманні хабарів, повідомляє пресслужба Офісу Генпрокурора.
На корупції начальника РТЦК та заступника комбрига ТРО - подробиці
Начальник військкомату пропонував за 5 тисяч доларів "допомогу" у визнанні військовозобов'язаного непридатним до служби.
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Заступник комбрига обіцяв за 4-6 тисяч доларів "вирішити питання" з військовим обліком.
Посадовцям інкримінують отримання хабара та зловживання впливом. Їм може загрожувати позбавлення волі.
Наразі правоохоронці проводять перевірку щодо можливої причетності до справи інших осіб.
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