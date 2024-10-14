В Украні внаслідок повномасштабного вторгнення Росії зафіксували понад 6 тисяч екологічних злочинів. Завдана шкода оцінюється вже у 2,6 - 2,7 трлн гривень.

Про це в інтерв’ю Укрінформу повідомила міністрка захисту довкілля та природних ресурсів Світлана Гринчук.

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Скільки екологічної шкоди завдала Росія в Україні

“Шкода, завдана довкіллю, є однією з найбільших у грошовому еквіваленті, тому що це величезна кількість пошкоджених та знищених сільськогосподарських земель, лісових угідь природоохоронного та промислового статусу, забруднених басейнів наших водних артерій”, - сказала Гринчук.

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Як зазначила міністрка, щодня фіксуються пожежі на сотнях гектарів лісів, для гасіння яких неможливо використовувати традиційні засоби через замінування.

Кількість замінованих лісів оцінюється у 0,5 млн га.

Крім того, наразі 20% природоохоронних територій України перебувають під окупацією або в зоні бойових дій.

За підрахунками фахівців міністерства, орієнтовна шкода природно-заповідному фонду України становить майже 650 млрд грн.

Росія вчиняє екозлочини в Україні - що відомо

2 жовтня уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець заявив, що в Україні приблизно 142 тис. км² вважаються потенційно замінованими.

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Для порівняння, після війни у Хорватії потенційно замінованими вважалися 13 тисяч км². З 1996 року процес розмінування цієї території досі триває.

"Росія скоїла в Україні понад 4700 екологічних злочинів на 64 млрд доларів, що призвело до забруднення ґрунтів, води, повітря та завдало шкоди природно-заповідному фонду України", - зазначав Лубінець.

Екологічна катастрофа на Сеймі − подробиці

23 вересня річкою Сейм у Сумській області почала рухатися нова ділянка забрудненої води.

11 вересня зона забруднення Десни просунулася до села Ладинка на Чернігівщині.

10 вересня Прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що причиною забруднення річки Сейм є скидання нечистот цукровим заводом у місті Тьоткіно Російської Федерації.

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7 вересня Міністерство захисту довкілля повідомило, що рух забрудненої води з річок Сейм та Десна у напрямку Києва сповільнюється.

27 серпня Держрибагентство підтвердило, що росіяни забруднили річку Сейм − найбільшу притоку Десни. Згодом забруднена вода дійшла до Десни.