Понад 62 тисячі українських військових пройшли навчання у країнах ЄС з жовтня 2022 року в рамках Місії військової допомоги EUMAM. До кінця року ця цифра зросте до 75 тисяч.

Про це повідомив міністр оборони України Рустем Умєров після зустрічі з делегацією Комітету з питань політики та безпеки ЄС.

ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС Підписуйтесь на наш Viber-канал.

Умєров закликав країни ЄС інвестувати в Україну

Міністр оборони України подякував послам ЄС за рішення продовжити місію ще на два роки та підкреслив важливість проведення навчань в Україні.

Advertisement

Він також закликав європейські країни інвестувати у виробництво зброї в Україні та висловив сподівання на отримання нового траншу допомоги від ЄС у розмірі 1,9 млрд євро.

«Очікуємо новий транш допомоги від ЄС у розмірі 1,9 млрд євро за рахунок заморожених російських активів — кошти, які нам потрібні негайно.

Ми також сподіваємося, що партнери знайдуть можливість виділити 6 млрд євро з Європейського фонду миру для зміцнення українського війська на фронті», - зауважив міністр, додавши, що майбутнє України — в Європейському Союзі та НАТО.

Європейський Союз остаточно схвалив кредит Україні до €35 млрд

23 жовтня Рада Європейського Союзу остаточно ухвалила виділення Україні макрофінансового кредиту в розмірі 35 млрд євро.

Advertisement

Кредит виплачуватимуть із використанням прибутків від заморожених активів РФ.

22 жовтня Європарламент підтримав пропозицію про надання Україні позики Європейського Союзу у межах кредиту G7, який будуть виплачувати із використанням прибутків від заморожених активів РФ.