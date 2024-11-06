В Офісі Омбудсмена відбулася зустріч з родинами цивільних українців, які перебувають у російському полоні.

Дмитро Лубінець розповів про роботу з пошуку зниклих безвісти та про труднощі у співпраці з Росією.

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Україна шукає підтримки у світі для повернення викрадених Росією дітей

Офіс Омбудсмена надсилає запити до уповноваженої з прав людини в Росії з проханням надати інформацію про місцеперебування зниклих безвісти українців.

Росія майже не надає інформацію про утримуваних українських громадян.

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Також РФ ігнорує пропозиції щодо створення змішаних медичних комісій, повернення цивільних в рамках проєкту «Хочу к своим» та надання інформації про місця утримання українців (як військовополонених, так і цивільних).

Лубінець також наголосив, що Україна продовжує пошук третіх країн, які готові долучитися до реалізації пункту 4 Формули миру, та показати результат — повернути додому якомога більше українців, яких незаконно продовжує утримувати Росія.

На заході також були присутні представники Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, Офісу Генерального прокурора та Міністерства охорони здоров’я України.

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Зазначається, що станом на сьогодні вдалося повернути 168 цивільних громадян.

Україна вимагає списки полонених, яких РФ готова терміново повернути

3 листопада уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець заявив, що Україна хоче отримати від Росії списки усіх українських військовополонених, яких РФ готова терміново повернути.

«Нещодавно російська сторона заявила про те, що Україна «не дає згоду», щоб забрати певних своїх військовополонених. Саме тому, звертаюся до уповноваженої з прав людини в РФ, щоб ці списки з громадянами України були мені надані», - заявляв Дмитро Лубінець.