Екскандидат у президенти Молдови Александр Стояногло, якого підтримують проросійські сили, через два дні після оголошення попередніх результатів виборів визнав свою поразку в другому турі.

Про це повідомляє NewsMaker.

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Стояногло програв у виборах президента Молдови

"Кандидат у президенти Молдови Олександр Стояногло через два дні після оголошення попередніх результатів виборів визнав поразку у другому турі", - ідеться у повідомленні.

Він подякував виборцям за довіру та пообіцяв "не зупинятися".

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"Результати показали, що ми програли, хоч тут, у Молдові, ми перемогли. Більшість з вас виявила мені довіру, і я безмежно вдячний кожному. Це моральна перемога, яка ясно дала зрозуміти: Молдова хоче змін і хоче їх зараз. Молдова прагне справедливості, єдності та поваги до людей", - заявив Стояногло.

Він стверджує, що передвиборна кампанія показала політичну упередженість та захоплення ключових державних структур.

"Ми переконалися, наскільки слабкою та штучною є ця перемога влади — влади, яка не вміє ані програвати, ані перемагати гідно. Адже якщо тріумф будується на бруді, страху, ненависті та цензурі, поразка неминуча. Це лише питання часу. Маніпуляції, мова ненависті та розкол не можуть бути довгостроковою основою", — наголосив Стояногло.

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Водночас посадовець натякнув, що збирається продовжити участь у політиці.

Майя Санду перемогла на виборах у Молдові - подробиці

4 листопада президентка Молдови Мая Санду оголосила про свою перемогу на виборах президента країни.

"Ми довели, що об'єднавшись, можемо перемогти тих, хто хотів нас зломити", − наголошувала Санду.

Перемога Санду підкріплює її прагнення інтегрувати країну до Євросоюзу до кінця десятиліття.

У Молдові проходив другий тур виборів президента − що треба знати

Третього листопада у Молдові відбувався другий тур виборів президента.

За посаду глави держави боролися два кандидати − чинна президентка Мая Санду та колишній генеральний прокурор країни Олександр Стояногло.

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У першому турі президентських виборів у Молдові президентка Мая Санду, яка балотується на другий термін, набрала 42,45% голосів.

Разом з першим туром виборів президента 20 жовтня у Молдові відбувся референдум щодо євроінтеграції. Kyiv Post писав про те, чому це голосування було важливе для країни.