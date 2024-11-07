Увечері 6 листопада росіяни завдали авіаційного удару по цивільній інфраструктурі Шосткинського району Сумської області, повідомила Сумська обласна прокуратура.

Останній удар по Сумській області − подробиці

Удар відбувся близько 22:00. Для цього росіяни використали дві керовані авіабомби, вдаривши ними по Ямпільській громаді.

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Через обстріл загинула 33-річна співробітниця автозаправної станції, а поранень дістала 53-річна працівниця Укрзалізниці.

Правоохоронці почали досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України).