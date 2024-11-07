Увечері 6 листопада росіяни завдали авіаційного удару по цивільній інфраструктурі Шосткинського району Сумської області, повідомила Сумська обласна прокуратура.
Останній удар по Сумській області − подробиці
Удар відбувся близько 22:00. Для цього росіяни використали дві керовані авіабомби, вдаривши ними по Ямпільській громаді.
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