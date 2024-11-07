Увечері 6 листопада росіяни завдали авіаційного удару по цивільній інфраструктурі Шосткинського району Сумської області, повідомила Сумська обласна прокуратура.

Останній удар по Сумській області − подробиці

Удар відбувся близько 22:00. Для цього росіяни використали дві керовані авіабомби, вдаривши ними по Ямпільській громаді.

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Через обстріл загинула 33-річна співробітниця автозаправної станції, а поранень дістала 53-річна працівниця Укрзалізниці.

Правоохоронці почали досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України).

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Через атаку на Сумщині зайнялася масштабна пожежа

Внаслідок атаки по Шостці на Сумщині в ніч проти 3 листопада зайнялася масштабна пожежа. 

Через ворожий обстріл згоріли 13 гаражів. Палали цивільні автомобілі.

Рятувальники змогли зупинити вогонь та не дати полум'ю поширитися далі. Міська влада повідомляла, що вночі росіяни запустили по місту вісім дронів. 

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