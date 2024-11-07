Радники Дональда Трампа, який здобув перемогу на виборах президента США, висунули низку версій плану із заморожування лінії фронту в Україні, пише The Wall Street Journal.

США можуть запропонувати Україні заморозити лінію фронту

План передбачає заморожування лінії фронту і створення демілітаризованої зони на майже 1300 км. Наразі невідомо, хто охоронятиме територію, але сили США не будуть включені до миротворчої місії.

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"Ми можемо проводити навчання і надавати іншу підтримку, але ствол зброї буде спрямований до Європи. Ми не посилаємо американських чоловіків і жінок підтримувати мир в Україні. І ми не платимо за це. Примусьте поляків, німців, британців і французів робити це", − пояснив один із членів команди Трампа.

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США водночас мають намір постачати Україні зброю, щоб стримати російський напад. План передбачає залишити Росії приблизно 20% території України, які захопили російські війська.

Більше по темі Трамп незабаром може назвати головні фігури майбутньої адміністрації Республіканець уже підготував низку документів, які ухвалить у перший день після вступу на посаду.

Кіт Келлог і Фред Флейц, які раніше працювали в першому Білому домі Трампа, пропонують припинити постачання зброї Києву, поки Україна не погодиться на мирні переговори з країною-агресором.

Україна може спробувати повернути втрачені території, але їй доведеться робити це шляхом дипломатичних переговорів.

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Радники Трампа наголосили, що він сам вирішуватиме, як закінчити конфлікт.

"Будь-яка людина − незалежно від того, наскільки високопоставленою вона є в оточенні Трампа, − яка стверджує, що має іншу думку або більш докладне уявлення про його плани щодо України, просто не знає, про що говорить, або не розуміє, що він сам ухвалює рішення з питань національної безпеки", − пояснив експомічник Трампа в Раді національної безпеки.

Трамп − новий президент США − що треба знати

За попередніми результатами, республіканець Дональд Трамп, здобув перемогу на виборах США, набравши 277 голосів виборників, які забезпечують йому президентство.

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Українські доларові облігації України зросли, бо обіцянки Дональда Трампа прискорити закінчення війни з Росією опинилися в центрі уваги після його переобрання на пост президента США.

Поки Трамп заявляв про перемогу, українці в соціальних мережах сумніваються у тому, що він зможе за "24-години" закінчити війну, як обіцяв раніше.

Чинний президент США Джо Байден уже запросив кандидата в президенти від Республіканців Дональда Трампа зустрітися в Білому домі, щоб обговорити питання передачі влади.

Майбутній президент уже окреслив політичну програму на новий термін своєї каденції.