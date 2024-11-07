За два тижні шість тисяч військових стали учасниками онлайн-курсів з військової справи у застосунку "Армія+".
Деякі навчалися одразу за декількома курсами, повідомив міністр оборони Рустем Умєров.
ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС
Підписуйтесь на наш Viber-канал.
Які курси мають попит серед військових
Міністр оборони України Рустем Умєров повідомив про успіхи впровадження цифрової освіти для військовослужбовців.
"Після першого опитування з онлайн-освіти ми побачили, що 16% військових цікавляться курсами з безпілотних систем.
Тому вже у наступному релізі запустили освітній сервіс, серед яких і курс “Основи БПЛА”. Результат — цей напрямок обирають на 60% частіше за інші", - розповів Умєров.
Наразі військові склали вже 2000 іспитів, причому 75% з них успішно.
"Ще один крок до створення сучасної, професійної армії, яка здатна швидко адаптуватися та вдосконалюватися", - наголосив міністр.
Міністерство оборони планує розширювати перелік доступних онлайн-курсів, запускати електронні рапорти та додавати нові сервіси, які полегшать військовим повсякденну роботу.
Цифровізація дозволить звільнити їх від паперової рутини та зосередитися на головному — захисті України.
“Пишаюся нашими захисниками та захисницями, які навіть у складних умовах знаходять час для навчання та самовдосконалення. Разом ми будуємо професійну армію майбутнього”, - зазначив Умєров.
Онлайн-курси з військової справи в "Армія+" - що відомо
24 жовтня міністр оборони Рустем Умєров оголосив про запровадження сервісу онлайн-навчання у застосунку "Армія+".
Там зібрані верифіковані навчальні матеріали з військової справи.
Зараз авторизованим у застосунку військовим доступні курси з "Загальної підготовки", "Побуту у польових умовах" та "Безпілотних систем".
Кожен курс складається з модулів у яких є уроки. Після кожного модуля на учня чекає тест для перевірки знань, а в кінці курсу — іспит.