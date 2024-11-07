За два тижні шість тисяч військових стали учасниками онлайн-курсів з військової справи у застосунку "Армія+".

Деякі навчалися одразу за декількома курсами, повідомив міністр оборони Рустем Умєров.

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Які курси мають попит серед військових

Міністр оборони України Рустем Умєров повідомив про успіхи впровадження цифрової освіти для військовослужбовців.

"Після першого опитування з онлайн-освіти ми побачили, що 16% військових цікавляться курсами з безпілотних систем.

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Тому вже у наступному релізі запустили освітній сервіс, серед яких і курс “Основи БПЛА”. Результат — цей напрямок обирають на 60% частіше за інші", - розповів Умєров.

Наразі військові склали вже 2000 іспитів, причому 75% з них успішно.

"Ще один крок до створення сучасної, професійної армії, яка здатна швидко адаптуватися та вдосконалюватися", - наголосив міністр.

Міністерство оборони планує розширювати перелік доступних онлайн-курсів, запускати електронні рапорти та додавати нові сервіси, які полегшать військовим повсякденну роботу.

Цифровізація дозволить звільнити їх від паперової рутини та зосередитися на головному — захисті України.

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“Пишаюся нашими захисниками та захисницями, які навіть у складних умовах знаходять час для навчання та самовдосконалення. Разом ми будуємо професійну армію майбутнього”, - зазначив Умєров.

Онлайн-курси з військової справи в "Армія+" - що відомо

24 жовтня міністр оборони Рустем Умєров оголосив про запровадження сервісу онлайн-навчання у застосунку "Армія+".

Там зібрані верифіковані навчальні матеріали з військової справи.

Зараз авторизованим у застосунку військовим доступні курси з "Загальної підготовки", "Побуту у польових умовах" та "Безпілотних систем".

Кожен курс складається з модулів у яких є уроки. Після кожного модуля на учня чекає тест для перевірки знань, а в кінці курсу — іспит.