Українські військові зможуть приєднатися до сервісу онлайн-навчання у застосунку "Армія+".

Там зібрані верифіковані навчальні матеріали з військової справи, повідомив міністр оборони Рустем Умєров.

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Онлайн-навчання з військової справи - що відомо

"У застосунку "Армія+" тепер є сервіс онлайн-навчання, де зібрані верифіковані навчальні матеріали з військової справи. Це дозволить нашим бійцям здобувати важливі знання навіть у польових умовах", - повідомив Умєров.

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Зараз авторизованим у застосунку військовим доступні курси з "Загальної підготовки", "Побуту у польових умовах" та "Безпілотних систем".

Кожен курс складається з модулів у яких є уроки. Після кожного модуля на учня чекає тест для перевірки знань, а в кінці курсу — іспит.

"Це допоможе не просто отримати інформацію, а й засвоїти її на практиці. Ми не зупиняємось і вже працюємо над новими курсами, такими як "Зв’язок на полі бою" та "Психологічна підготовка"", - додав міністр.

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Умєров також зауважив, що головна мета зараз — забезпечити максимально ефективну підготовку кожного воїна до сучасної війни, адже знання — це не лише сила, це можливість зберегти життя та перемогти ворога.