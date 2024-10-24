Українські військові зможуть приєднатися до сервісу онлайн-навчання у застосунку "Армія+".

Там зібрані верифіковані навчальні матеріали з військової справи, повідомив міністр оборони Рустем Умєров.

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Онлайн-навчання з військової справи - що відомо

"У застосунку "Армія+" тепер є сервіс онлайн-навчання, де зібрані верифіковані навчальні матеріали з військової справи. Це дозволить нашим бійцям здобувати важливі знання навіть у польових умовах", - повідомив Умєров.

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Зараз авторизованим у застосунку військовим доступні курси з "Загальної підготовки", "Побуту у польових умовах" та "Безпілотних систем".

Кожен курс складається з модулів у яких є уроки. Після кожного модуля на учня чекає тест для перевірки знань, а в кінці курсу — іспит.

"Це допоможе не просто отримати інформацію, а й засвоїти її на практиці. Ми не зупиняємось і вже працюємо над новими курсами, такими як "Зв’язок на полі бою" та "Психологічна підготовка"", - додав міністр.

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До 15 листопада на сайті проводитимуть аудит уже заброньованих.

Умєров також зауважив, що головна мета зараз — забезпечити максимально ефективну підготовку кожного воїна до сучасної війни, адже знання — це не лише сила, це можливість зберегти життя та перемогти ворога.

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Військові можуть оновити свій статус служби у застосунку "Армія+"

27 вересня у застосунку "Армія+" запроваджена функція виправлення даних, заявдяки якій військовослужбовці можуть оновити інформацію про свою службу за кілька кліків.

При цьому генерується номер заявки, щоб далі можна було уточнити статус оновлення даних.

Після запуску "Армії+" певна частина військовослужбовців зіткнулася із тим, що інформація про військову службу не відображається у застосунку.

Тому розробили функціонал, який дозволяє оновити інформацію про військову службу через застосунок "Армія+" у кілька кліків та отримати номер заявки, щоб далі за ним уточнити статус.

Для оновлення статусу в "Армії+" слід завантажити/оновити застосунок й авторизуватися.

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Якщо інформація в реєстрі відсутня, на екрані з’явиться повідомлення "Ми не знайшли даних про вашу військову службу".

Тоді слід натиснути "Я точно чинний військовий".

Після цього треба заповнити форму, вказати необхідні дані і надіслати.

Потім військовий має отримати номер заявки, завдяки якому зможе відстежувати її статус, та очікувати сповіщення про результат.

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