Уродженець Києва, демократ і новачок в політиці Євген Віндман переміг на виборах у Палату представників Конгресу США від штату Вірджинія.

Раніше Віндман свідчив у справі про імпічмент Дональда Трампа, пише Укрінформ з посиланням на Радіо Свободу та Голос Америки.

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Що відомо про Євгена Віндмана

Євгену Віндману 49 років, він підполковник армії США у відставці, юрист.

Разом із братом-близнюком Олександром був викривачем у справі про дзвінок Президента США Дональда Трампа Президентові України Володимиру Зеленському, який спровокував перший імпічмент проти Трампа у 2019 році.

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Братів Віндманів, які обіймали високі посади в Раді національної безпеки Трампа, звільнили після того, як вони висловили занепокоєння щодо ймовірних спроб тодішнього очільника Білого дому чинити тиск на Україну щодо компромату на діяльність сина президента Байдена Гантера.

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Вибори у США - подробиці

Голосування на виборах до Палати представників відбувалося одночасно з виборами президента США та виборами до Сенату.

На президентських виборах переміг республіканець Дональд Трамп.

У Сенаті Республіканській партії вдалося здобути більшість, за попередніми даними, вони матимуть не менш як 52 мандати за необхідного мінімуму 51.

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Результати виборів до Палати представників ще не остаточні.