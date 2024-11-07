Російська окупаційна армія завдала ударів керованими авіабомбами по п’яти локаціях у Запоріжжі.

Зокрема, Росія влучила по будівлі онкологічної лікарні, багатоповерховому будинку, приватному сектору, очисних спорудах «Водоканалу». Триває рятувальна операція.

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Атака на Запоріжжя 7 листопада - подробиці

17:22 Кількість загиблих збільшилась до чотирьох. Щонайменше 18 осіб дістали поранень. Під завалами ще можуть бути люди, повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.

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"Рятувальники дістали з-під завалів двох поранених дітей та постраждалу жінку. Потерпіла проживала на третьому поверсі, після обвалення будівлі опинилася на другому", - зазначив він.

"Частково зруйнований 4-х поверховий житловий будинок. Рятувальники деблокували з-під завалів дитину та передали медикам. Триває пошуково-рятувальна операція", - повідомила ДСНС.

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За іншою адресою у Запоріжжі вибуховою хвилею була пошкоджена будівля лікувального закладу, загорілося авто. Надзвичайники ліквідували пожежу.

"Ще за двома адресами пошкоджені 11 одноповерхових житлових будинків. Рятувальники ліквідували загоряння", - поінформували рятувальники.

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У Запоріжжі внаслідок обстрілу КАБами постраждалих троє дітей, наймолодшій дитині 1,5 роки, повідомила поліція Запорізької області.

Міністерство охорони здоровʼя повідомило, що у Запоріжжі внаслідок атаки РФ пошкоджень зазнала лікарня, є постраждалі серед медпрацівників, двох із них оперують.

Президент Володимир Зеленський заявив, що кожен удар Росії, як по Запоріжжю, не тільки вбиває людей і руйнує життя, а й знищує сенс будь-яких слів про те, що нібито не вистачає розмов із Росією.

Наліт дронів на Україну 6-7 листопада − подробиці

Сили ППО ліквідували 74 із 106 російських безпілотників різного типу під час нічної атаки Росії.

Армія РФ випустила по Україні 106 ударних дронів типу Shahed та безпілотників невстановленого типу з напрямків міст Курськ, Приморсько-Ахтарськ й Орел, а також із тимчасово окупованого Криму.

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Підтверджене збиття 74 ворожих безпілотників у повітряному просторі Одеської, Миколаївської, Херсонської, Київської, Сумської, Полтавської, Харківської, Кіровоградської, Житомирської, Черкаської та Чернігівської областей.

Ще 25 дронів були локаційно втрачені в різних регіонах України.