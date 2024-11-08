Служба безпеки України та Національна поліція ліквідували міжнародну злочинну організацію, яка займалася виготовленням, контрабандою та збутом наркотиків в Україні та за її межами.

СБУ викрила керівників міжнародного наркосиндикату − подробиці

За результатами спецоперації на території семи регіонів України викрили 17 членів угруповання. Одночасно ліквідували дві нарколабораторії, які щомісяця виготовляли понад 100 кг наркотиків, зокрема особливо небезпечні психотропи – PVP та мефедрон.

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Фото: Служба безпеки України

Зловмисники продавали наркотики в Україні, а також під виглядом дитячих іграшок та продуктів переправляли оптовими партіями в Європу та на Південний Кавказ.

Фото: Служба безпеки України

Вони налагодили постачання в Україну ЛСД, кокаїну, МДМА, канабісу та інших наркотиків, які збували через спеціально створені Телеграм-канали.

Фото: Служба безпеки України

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Один з них входив до п’яти найпопулярніших інтернет-магазинів з продажу наркотиків у різних регіонах країни.

Організатором наркосиндикату є колишній мешканець Одеської області, який залучив до нелегального бізнесу десятки громадян в Україні та за кордоном.

Під час обшуків у затриманих вилучили майже 40 кг наркотиків та психотропів, майже 1 тис. літрів прекурсорів, гашишного масла та екстракту марихуани. Вартість вилученого за цінами чорного ринку сягає 20 млн гривень.

Фото: Служба безпеки України

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Виявили й фасувальні пристрої, мобільні телефони, комп’ютерну техніку, записники.

Яке покарання загрожує керівникам міжнародного наркосиндикату

Слідчі повідомили фігурантам про підозру за такими статтями Кримінального кодексу України:

чч. 1, 2 ст. 255 (створення, керівництво злочинною спільнотою або злочинною організацією, а також участь у ній);

ч. 3 ст. 305 (контрабанда наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів чи прекурсорів або фальсифікованих лікарських засобів);

ч. 3 ст. 307 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин);

ст. 317 (організація або утримання місць для незаконного вживання, виробництва чи виготовлення наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів).

Зловмисникам загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

СБУ знешкодила наркосиндикат, який регулярно виробляв важкі психотропи

Раніше Служба безпеки України та Національна поліція ліквідували міжнародну злочинну організацію, яка виготовляла та продавала оптові партії важких наркотиків і психотропів.

Одночасно в Одесі та інших регіонах затримали 10 учасників наркосиндикату, зокрема двох його організаторів.

Серед вилученого у фігурантів були великі партії амфетаміну, мефедрону та особливо небезпечного психотропу PVP.

Усі компоненти вони отримували контрабандою від спільників з країни Східної Азії, а також закуповували через інтернет-форуми.