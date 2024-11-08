Служба безпеки України та Національна поліція ліквідували міжнародну злочинну організацію, яка займалася виготовленням, контрабандою та збутом наркотиків в Україні та за її межами.
СБУ викрила керівників міжнародного наркосиндикату − подробиці
За результатами спецоперації на території семи регіонів України викрили 17 членів угруповання. Одночасно ліквідували дві нарколабораторії, які щомісяця виготовляли понад 100 кг наркотиків, зокрема особливо небезпечні психотропи – PVP та мефедрон.
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Зловмисники продавали наркотики в Україні, а також під виглядом дитячих іграшок та продуктів переправляли оптовими партіями в Європу та на Південний Кавказ.
Вони налагодили постачання в Україну ЛСД, кокаїну, МДМА, канабісу та інших наркотиків, які збували через спеціально створені Телеграм-канали.
Один з них входив до п’яти найпопулярніших інтернет-магазинів з продажу наркотиків у різних регіонах країни.
Організатором наркосиндикату є колишній мешканець Одеської області, який залучив до нелегального бізнесу десятки громадян в Україні та за кордоном.
Під час обшуків у затриманих вилучили майже 40 кг наркотиків та психотропів, майже 1 тис. літрів прекурсорів, гашишного масла та екстракту марихуани. Вартість вилученого за цінами чорного ринку сягає 20 млн гривень.
Виявили й фасувальні пристрої, мобільні телефони, комп’ютерну техніку, записники.
Яке покарання загрожує керівникам міжнародного наркосиндикату
Слідчі повідомили фігурантам про підозру за такими статтями Кримінального кодексу України:
- чч. 1, 2 ст. 255 (створення, керівництво злочинною спільнотою або злочинною організацією, а також участь у ній);
- ч. 3 ст. 305 (контрабанда наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів чи прекурсорів або фальсифікованих лікарських засобів);
- ч. 3 ст. 307 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин);
- ст. 317 (організація або утримання місць для незаконного вживання, виробництва чи виготовлення наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів).
Зловмисникам загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
СБУ знешкодила наркосиндикат, який регулярно виробляв важкі психотропи
Раніше Служба безпеки України та Національна поліція ліквідували міжнародну злочинну організацію, яка виготовляла та продавала оптові партії важких наркотиків і психотропів.
Одночасно в Одесі та інших регіонах затримали 10 учасників наркосиндикату, зокрема двох його організаторів.
Серед вилученого у фігурантів були великі партії амфетаміну, мефедрону та особливо небезпечного психотропу PVP.
Усі компоненти вони отримували контрабандою від спільників з країни Східної Азії, а також закуповували через інтернет-форуми.