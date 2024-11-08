Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що Європа надалі фінансувати оборону України самостійно, якщо США за президентства Дональда Трампа припинять підтримку, повідомляє Bloomberg.
Останні події показали, що Україна програє війну - Орбан
За словами Орбана, США нібито збираються "вийти" з війни, і якщо Трамп вирішить не підтримувати Україну, то ЄС не зможе самостійно фінансувати таку допомогу.
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"Американці збираються вийти з цієї війни. Європа не може фінансувати цю війну самостійно", – заявив угорський прем’єр.
Він додав , що останні події підтвердили висновки його суперечливої липневої дипломатичної місії до Києва, Москви та Пекіна та показали, що Україна "програє війну".
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