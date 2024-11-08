Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що Європа надалі фінансувати оборону України самостійно, якщо США за президентства Дональда Трампа припинять підтримку, повідомляє Bloomberg.

Останні події показали, що Україна програє війну - Орбан

За словами Орбана, США нібито збираються "вийти" з війни, і якщо Трамп вирішить не підтримувати Україну, то ЄС не зможе самостійно фінансувати таку допомогу.

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"Американці збираються вийти з цієї війни. Європа не може фінансувати цю війну самостійно", – заявив угорський прем’єр.

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Він додав , що останні події підтвердили висновки його суперечливої ​​липневої дипломатичної місії до Києва, Москви та Пекіна та показали, що Україна "програє війну".

Трамп став новим президентом США − що відомо

Республіканець Дональд Трамп, здобув перемогу на виборах США, набравши 295 голосів виборників, які забезпечують йому президентство.

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Українські доларові облігації України зросли, бо обіцянки Дональда Трампа прискорити закінчення війни з Росією опинилися в центрі уваги після його переобрання на пост президента США.

Поки Трамп заявляв про перемогу, українці в соціальних мережах сумніваються у тому, що він зможе за "24-години" закінчити війну, як обіцяв раніше.

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Президент Європейської ради Шарль Мішель заявляв, що ЄС буде співпрацювати з новою адміністрацією в США, зокрема і в українському питанні.

Зеленський назвав умову для двосторонньої угоди з Угорщиною

Напередодні Президент України Володимир Зеленський Україна та Угорщина укладуть двосторонню угоду, коли Угорщина підтримає членство України у НАТО.

За словами Зеленського, двостороння угода − це "насамперед про повагу між країнами".