Високий представник Європейського Союзу Жозеп Боррель закликав до активної участі ЄС та України у світовій політиці, щоб не стати "жертвою" геополітичних процесів.

Про це він повідомив перед початком неформальної зустрічі Європейської ради, передає кореспондент Укрінформу.

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Боррель закликав до єдності перед обличчям глобальних викликів

Дипломат наголосив на важливості єдності для Європи в умовах сучасних глобальних викликів.

За його словами, це єдиний шлях зберегти суверенітет та незалежність як Євросоюзу, так і України. 

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«Якщо ви не знаходитеся за столом геополітичної гри - ви будете в її меню. Те ж саме можна сказати про Україну. Україна має бути за столом, а не в меню», - заявив дипломат.

Боррель вважає, що Європа повинна зміцнювати свою роль у світі, не покладаючись на інших у питаннях безпеки.

Він закликав до більшої єдності та інвестицій у оборону та технології, підкреслюючи, що жодна країна не може самотужки відповісти на глобальні виклики.

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Він закликав партнерів з Євросоюзу збільшити витрати на оборону, щоб протистояти загрозі з боку Кремля.

Водночас Боррель визнав важливість партнерства з США, назвавши їх найважливішим партнером Європи.

«Ми хочемо продовжувати бути сильним партнером для США. Але якщо ми будемо фрагментовані та розділені - ми цього не зможемо зробити», - додав високий представник ЄС.

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В Україні очікують найближчим часом отримати €35 млрд від ЄС

Уряд України очікує, що Рада Європейського Союзу найближчим часом затвердить рішення про надання Україні фінансової допомоги на 35 млрд євро.

20 вересня президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн повідомила, що ЄК надасть Україні кредит у розмірі 35 мільярдів євро в межах узгодженого країнами G7 плану кредитування на 50 мільярдів доларів з використанням заморожених активів РФ.

За матеріалами Укрінформ
За матеріалами Укрінформ
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