Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець зустрівся з російською омбудсменкою Тетяною Москальковою на території Білорусі.

Зустріч відбулася за участі Міжнародного комітету Червоного Хреста.

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Україна та Росія провели переговори щодо військовополонених - подробиці

Результати зустрічі:

репатріація тіл загиблих військових

возз'єднання родини: 91-річна жінка змогла зустрітися зі своїм сином

обмін списками військовополонених, яких відвідали представники обох країн

обмін листами між військовополоненими та їхніми родинами.

Дмитро Лубінець також провів переговори з керівництвом місій МКЧХ в Україні та Росії, наголосивши на необхідності доступу організації до українських військовополонених та цивільних, які утримуються Росією.

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"Взаємодію з російською уповноваженою з прав людини проводжу для розв’язання гуманітарних питань, повернення додому українців, отримання інформації про наших громадян у РФ", - зазначив Лубінець.

Росія дозволила турецькому омбудсмену відвідати місця, де утримують полонених

5 листопада Російська Федерація погодила візит Головному омбудсмену Туреччини Шерефу Малкочу, який відвідає місця, де утримуються українські військовополонені.

Більше по темі Зеленський підтвердив перші втрати серед солдатів КНДР у Курській області За його словами війська КНДР уже перекинули на лінію зіткнення на Курщині та північнокорейські військові вже зазнали перших бойових втрат у зіткненнях з ЗСУ.

Дата його візиту поки лишається невідомою.

Україна вимагає списки полонених, яких РФ готова терміново повернути

3 листопада уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець заявив, що Україна хоче отримати від Росії списки усіх українських військовополонених, яких РФ готова терміново повернути.

«Нещодавно російська сторона заявила про те, що Україна «не дає згоду», щоб забрати певних своїх військовополонених. Саме тому, звертаюся до уповноваженої з прав людини в РФ, щоб ці списки з громадянами України були мені надані», - заявляв Дмитро Лубінець.