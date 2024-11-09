У жовтні українські дрони знищили та уразили понад 52 тисячі російських цілей.

Про це сказав головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський після наради з командирами підрозділів безпілотних систем.

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Українські дрони атакують Росію

За даними Олександра Сирського, українські безпілотники уразили, зокрема, 129 артилерійських систем, 221 одиницю радіообладнання та понад 4 тисячі живої сили росіян.

Головнокомандувач зауважив, що попри складні погодні умови, підрозділи безпілотних систем ЗСУ продовжують демонструвати високу ефективність на полі бою.

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«Найефективніше себе проявили безпілотні авіаційні комплекси - ударні дрони-бомбери. Їх операторами виконано понад 7000 місій», - написав Сирський.

Атака на хімкомбінат у Тульській області: що відомо

Вночі дрони СБУ та ССО уразили Алексінський хімічний комбінат у Тульській області РФ.

За даними джерел в СБУ, підприємство входить до корпорації «Ростех» та виробляє боєприпаси, порох і матеріали для російського ВПК.

Місцеві мешканці повідомляли про вибухи та пожежні машини, які прямували до місця займання.

Втрати РФ у жовтні

У жовтні Росія втратила рекордну кількість своїх військових - 41 980.

Таку цифру озвучив міністр оборони Великої Британії Джон Гілі.

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За даними британської розвідки, у середньому окупанти втрачали 1354 солдатів за добу. Йдеться про вбитих та поранених.

Розвідники підрахували, що від початку повномасштабної війни росіяни, ймовірно, втратили понад 696 тисяч своїх військових.

За оцінками українського Генерального штабу ЗСУ, від 24 лютого 2022 року окупанти втратили близько 707 540 своїх солдатів. Лише за минулу добу у війську агресора - мінус 1660 осіб.