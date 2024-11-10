Цієї ночі росіяни знову масовано атакували Одесу та район дронами.

Постраждало двоє людей.

ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС Підписуйтесь на наш Viber-канал.

Про це повідомили в ДСНС.

Масована атака на Одесу: наслідки

Окупанти вдарили по місту ударними безпілотниками.

Внаслідок атаки виникли пожежі.

Пошкоджено житлові будинки та магазини. Згоріли гаражі з автомобілями та майном.

Фото: ДСНС.

Advertisement

«Внаслідок атаки ударними безпілотниками в Одесі пошкоджені житлові будинки, магазини, гаражі, автівки. На деяких локаціях виникли пожежі»,- написав керівник ОВА Олег Кіпер.

Фото: ДСНС.

Одеська міська рада показала зруйновані будинки після атаки.