Цієї ночі росіяни знову масовано атакували Одесу та район дронами. 

Постраждало двоє людей.

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Про це повідомили в ДСНС. 

Масована атака на Одесу: наслідки

Окупанти вдарили по місту ударними безпілотниками. 

Внаслідок атаки виникли пожежі.

Пошкоджено житлові будинки та магазини. Згоріли гаражі з автомобілями та майном. 

Фото: ДСНС.

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«Внаслідок атаки ударними безпілотниками в Одесі пошкоджені житлові будинки, магазини, гаражі, автівки. На деяких локаціях виникли пожежі»,- написав керівник ОВА Олег Кіпер. 

Фото: ДСНС.

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Серед цілей українських воїнів - артилерійські системи, радіообладнання та жива сила ворога.

Одеська міська рада показала зруйновані будинки після атаки. 

 

Фото: Одеська міська рада.
Фото: Одеська міська рада.
Фото: Одеська міська рада.
Фото: Одеська міська рада.
Фото: Одеська міська рада.
Фото: Одеська міська рада.

Росіяни обстрілюють Одесу: що відомо 

Російські війська масовано атакують Одесу вже другу ніч поспіль.

Напередодні область була в епіцентрі удару безпілотників. 

Загинула жінка. Ще 13 людей - постраждали. 

У місті пошкоджено багатоповерхівки, приватні будинки, склади приватного підприємства та автомобілі. 

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