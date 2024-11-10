Цієї ночі росіяни знову масовано атакували Одесу та район дронами.
Постраждало двоє людей.
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Про це повідомили в ДСНС.
Масована атака на Одесу: наслідки
Окупанти вдарили по місту ударними безпілотниками.
Внаслідок атаки виникли пожежі.
Пошкоджено житлові будинки та магазини. Згоріли гаражі з автомобілями та майном.
«Внаслідок атаки ударними безпілотниками в Одесі пошкоджені житлові будинки, магазини, гаражі, автівки. На деяких локаціях виникли пожежі»,- написав керівник ОВА Олег Кіпер.
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Одеська міська рада показала зруйновані будинки після атаки.
Росіяни обстрілюють Одесу: що відомо
Російські війська масовано атакують Одесу вже другу ніч поспіль.
Напередодні область була в епіцентрі удару безпілотників.
Загинула жінка. Ще 13 людей - постраждали.
У місті пошкоджено багатоповерхівки, приватні будинки, склади приватного підприємства та автомобілі.