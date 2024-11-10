Внаслідок обстрілів Куп'янська та району постраждало двоє людей. 

Це місцеві жительки. 

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Про таке повідомили в прокуратурі Харківської області. 

Обстріл Куп'янська 10 листопада

У неділю близько 10:50 російські війська обстріляли Купʼянськ. Попередньо, гатили з РСЗВ «Ураган».

Поранена 55-річна мирна мешканка. 

Пошкоджені житлові будинки. 

Ще одна постраждала - 58-річна жителька села Колісниківка Купʼянського району.  

Окупанти вдарили по населеному пункту напередодні ввечері - о 17:00. 

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Наслідки обстрілів Куп’янського району.
Наслідки обстрілів Куп’янського району.

У Чугуївській громаді є постраждалі

Майже опівночі окупаційні війська атакували Чугуївську громаду. 

Внаслідок падіння уламків «шахеда» пошкоджений під'їзд 4-поверхової житлової будівлі. 

«Горіли три авто. Пошкоджено скління вікон житлового будинку та ще пʼять автомобілів», - повідомив очільник ОДА Олег Синєгубов. 

Війська РФ вбили двох мешканців Купʼянська
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Війська РФ вбили двох мешканців Купʼянська

Росіяни атакували місто з авіації - багато пошкоджень.

За його інформацією, постраждало чотири людини. 

Серед поранених - двоє дітей. Це 17-річна дівчина та 10-річний хлопчик. 

Їм надали медичну допомогу на місці. 

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