Внаслідок обстрілів Куп'янська та району постраждало двоє людей.

Це місцеві жительки.

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Про таке повідомили в прокуратурі Харківської області.

Обстріл Куп'янська 10 листопада

У неділю близько 10:50 російські війська обстріляли Купʼянськ. Попередньо, гатили з РСЗВ «Ураган».

Поранена 55-річна мирна мешканка.

Пошкоджені житлові будинки.

Ще одна постраждала - 58-річна жителька села Колісниківка Купʼянського району.

Окупанти вдарили по населеному пункту напередодні ввечері - о 17:00.