Внаслідок обстрілів Куп'янська та району постраждало двоє людей.
Це місцеві жительки.
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Про таке повідомили в прокуратурі Харківської області.
Обстріл Куп'янська 10 листопада
У неділю близько 10:50 російські війська обстріляли Купʼянськ. Попередньо, гатили з РСЗВ «Ураган».
Поранена 55-річна мирна мешканка.
Пошкоджені житлові будинки.
Ще одна постраждала - 58-річна жителька села Колісниківка Купʼянського району.
Окупанти вдарили по населеному пункту напередодні ввечері - о 17:00.
У Чугуївській громаді є постраждалі
Майже опівночі окупаційні війська атакували Чугуївську громаду.
Внаслідок падіння уламків «шахеда» пошкоджений під'їзд 4-поверхової житлової будівлі.
«Горіли три авто. Пошкоджено скління вікон житлового будинку та ще пʼять автомобілів», - повідомив очільник ОДА Олег Синєгубов.
Війська РФ вбили двох мешканців Купʼянська
За його інформацією, постраждало чотири людини.
Серед поранених - двоє дітей. Це 17-річна дівчина та 10-річний хлопчик.
Їм надали медичну допомогу на місці.