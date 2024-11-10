Росія готує найманців з африканських країн та Куби на полігоні «Казачий» у Севастополі.

Про це пише партизанський рух «Атеш».

ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС Підписуйтесь на наш Viber-канал.

Окупанти вчать іноземних найманців: що відомо

Про те, що на полігоні «Казачий» у Гагаринському районі Севастополя росіяни тренують найманців з Африки та Куби агенти «Атешу» з'ясували під час постійної розвідки.

Advertisement

«Полігон належить 810 бригаді морської піхоти. Періодично фіксується прибуття військових вантажівок, які доставляють на полігон людей із зовнішністю не типовою для місцевих мешканців», - йдеться у повідомленні.

Крім того, на цьому полігоні час від часу росіяни проводять стрільби для підлітків з «Юнармии».

«Рашисти використовують дітей як живий щит, намагаючись захистити своїх військових і найманців від ударів Сил оборони України», - додали в «Атеші».

Війська КНДР на Курщині

Росія перекинула військових з КНДР ближче до лінії фронту у Курську область. Там північнокорейські солдати вчаться управляти FPV-дронами в реальних бойових умовах.

Advertisement

Про це розповів голова Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко. Він стверджує, що Україна знає про місця дислокації північнокорейських солдат.

«Ми знаємо, що на цих позиціях перебувать північнокорейці, і ці позиції були вражені… Я не можу коментувати жертви», - сказав він.