Українські воєнні розвідники перехопили радіопереговори військових КНДР, яких Росія залучила до війни проти України. 

Про це повідомили в ГУР та опублікували аудіо. 

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Радіоперехоплення розмови військових КНДР

Розмову солдатів КНДР перехопили в суботу, 9 листопада. Найманці говорять корейською мовою. 

У розмові КНДРівець спершу викликає «ремонтника». Потім наказує групі негайно повертатись.  

«Четвертий, четвертий! Повертайся! Третій, другий! Повертайтесь! Прийом», - каже на перехопленій розмові солдат з Північної Кореї.

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Війська КНДР на Курщині

Напередодні голова Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко розповідав, що північнокорейські солдати на Курщині вчаться управляти FPV-дронами в «реальних бойових умовах».

Цього тижня Володимир Зеленський заявив, що війська Північної Кореї вже понесли втрати на території Курської області РФ. За словами глави держави, Росія зосередила в регіоні 11 тисяч солдатів з КНДР. 

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За його словами війська КНДР уже перекинули на лінію зіткнення на Курщині та північнокорейські військові вже зазнали перших бойових втрат у зіткненнях з ЗСУ.

Financial Times писало, що у Курській області відбулося перше бойове зіткнення Сил оборони та північнокорейських військових. Раніше вони вже потрапили під обстріл ЗСУ.

Українська розвідка повідомляла, що РФ озброїла військових КНДР мінометами, кулеметами, снайперськими гвинтівками та автоматами. Також їм видали «трохи приладів нічного бачення, тепловізорів, коліматорних прицілів та біноклів».

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