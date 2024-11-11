У мережі з'явилась інформація про ймовірний розстріл російськими військовими щонайменше двох беззбройних українських військовополонених у Курській області.

Про це повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

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Лубінець закликає світ відреагувати на розстріл українських полонених

«Військовополонені завжди повинні бути захищеними, зокрема від актів насилля, натомість Росія вкотре вчинила воєнний злочин, що є серйозним порушенням Женевської конвенції та міжнародного гуманітарного права», – констатував омбудсмен.

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Лубінець направив листи з інформацією про цей злочин до ООН та Міжнародного комітету Червоного Хреста, закликаючи міжнародну спільноту негайно відреагувати та зупинити агресію Росії.

"Світ повинен діяти рішуче, щоб притягнути Росію до відповідальності за кожен злочин та за кожне зламане життя," — додав Лубінець.

Цей інцидент є черговим свідченням жорстокості російських військових та їхньої повної зневаги до норм міжнародного права.

Розстріл українських полонених

10 листопада український обмудсмен Лубінець заявив, що російські окупанти, ймовірно, розстріляли пораненого українського військового.

23 жовтня та 1 листопада росіяни розстріляли шістьох полонених бійців ЗСУ на Покровському напрямку. Трьох воїнів вбили під час наступу на Селидове. Ще трьох - під час штурму укріплень ЗСУ на цьому ж напрямку.

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13 жовтня DeepState писав, що окупанти розстріляли 9 українських військових у Курській області РФ.

18 жовтня в Офісі генпрокурора повідомили про ще один ймовірний факт розстрілу пораненого українського бійця, який потрапив у полон до ворога. Сталося це на Бахмутському напрямку.

Омбудсмен Дмитро Лубінець заявляв, що вбивство українських полонених - свідома політика Росії. Про точну кількість злочинів сказати наразі неможливо. Адже в України немає механізму офіційно підтвердити цю інформацію. Станом на середину жовтня було зафіксовано понад сто таких випадків. За словами уповноваженого з прав людини, насправді їх значно більше.