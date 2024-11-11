На тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей російські окупанти планують незаконно відібрати у українців понад 50 тисяч об'єктів нерухомості.

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

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Росія продовжує мародерство на окупованих територіях України

Аналогічна ситуація спостерігається й на захоплених територіях Запорізької та Херсонської областей.

Росіяни вносять житло та інше майно українців до спеціальних реєстрів, після чого конфіскують його під приводом "безгосподарності".

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"Це черговий спосіб мародерства на окупованих землях. Окупанти безсоромно "віджимають" домівки у українців, намагаючись надати своїм діям видимість законності", - йдеться в повідомленні.

Міжнародне гуманітарне право забороняє привласнювати майно на окупованих територіях.

Українська влада та правозахисні організації документують усі випадки мародерства з боку російських окупантів.

Росія проводить масштабну перереєстрацію майна українців - що відомо

18 жовтня ЦНС повідомляв, що у Луганській області російські окупанти хочуть провести інвентаризацію усього «безхазяйного» майна.

Масштабну перереєстрацію всього українського майна планують закінчити до 2025 року.

Спеціальний житловий фонд так званого «безхазяйного» житла вже створили на тимчасово окупованих територіях Херсонщини.