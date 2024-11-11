Президент Володимир Зеленський провів засідання Ставки, на якому серед основних тем було посилення протиповітряної оборони і комплексної програми проти російських керованих авіабомб.

Зеленський провів Ставку 11 листопада - що відомо

"Ухвалили рішення про збільшення кількості мобільних вогневих груп у регіонах, які є пріоритетними цілями для російського терору. Триває виконання попередніх рішень Ставки про кращу підготовку та оснащення МВГ", - зазначив Зеленський.

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Під час засідання Президент заслухав доповідь щодо комплексної програми проти російських керованих авіабомб. Вже є перспективні технологічні рішення.

Також була доповідь щодо поточного стану української ракетної програми, зокрема розробки власних керованих авіабомб і доповіді щодо трирічних контрактів для виробників дронів та інших видів озброєння.

Більше по темі Росіяни незабаром можуть піти у великий наступ у Курській області Росіяни наразі проводять спільні навчання з військовими з КНДР.

"Є рішення головкома про суттєве посилення найскладніших напрямків – Курахівського та Покровського. На Курщині наші хлопці продовжують стримувати за межами України майже 50-тисячне вороже угруповання", - зазначив Зеленський.

Росія може піти у наступ в Курській області - що відомо

РФ може поспішати з наступом, бо майбутній президент США Дональд Трамп неодноразово заявляв про намір завершити війну після перемоги на виборах.

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Наступ може розпочатися найближчими днями.

Російське командування зібрало 50 тис. солдатів, які готуються до контрнаступу в Курській області. Серед них − військові з Північної Кореї.

Українські воєнні розвідники перехопили радіопереговори військових КНДР, яких Росія залучила до війни проти України. У третьому кварталі цього року в Росію в'їхало понад 3,7 тис. громадян Північної Кореї з метою "навчання".