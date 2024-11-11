Президент Володимир Зеленський провів засідання Ставки, на якому серед основних тем було посилення протиповітряної оборони і комплексної програми проти російських керованих авіабомб.
Зеленський провів Ставку 11 листопада - що відомо
"Ухвалили рішення про збільшення кількості мобільних вогневих груп у регіонах, які є пріоритетними цілями для російського терору. Триває виконання попередніх рішень Ставки про кращу підготовку та оснащення МВГ", - зазначив Зеленський.
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Під час засідання Президент заслухав доповідь щодо комплексної програми проти російських керованих авіабомб. Вже є перспективні технологічні рішення.
Також була доповідь щодо поточного стану української ракетної програми, зокрема розробки власних керованих авіабомб і доповіді щодо трирічних контрактів для виробників дронів та інших видів озброєння.
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"Є рішення головкома про суттєве посилення найскладніших напрямків – Курахівського та Покровського. На Курщині наші хлопці продовжують стримувати за межами України майже 50-тисячне вороже угруповання", - зазначив Зеленський.
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