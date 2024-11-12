Тайвань міг секретно надіслати Україні значну партію систем HAWK, пише Forbes.

Тайвань міг відправити Україні системи HAWK − подробиці

Журналісти Forbes зауважили, що з’являється все більше ознак того, що Тайбей надав Києву величезну партію комплексів.

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Зокрема, YouTube-канал RJ War Room підтвердив повідомлення від 2023 року, що натякали на угоду між Тайванем і Україною в галузі ППО, укладеної за посередництва Штатів.

Україна може розгорнути до 15 таких батарей, кожна з яких матиме щонайменше шість пускових установок з трьома ракетами і відповідні радари.

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Forbes зазначає, що системи HAWK можуть складати майже третину систем ППО в Україні, однак офіційно Тайвань не є активним прихильником військових зусиль України, хоча його підтримка значна.

Система HAWK − що відомо

MIM-23 Homing All-the-Way Killer (HAWK) − американський зенітний ракетний комплекс середнього радіуса дії, прийнятий на озброєння армії США у 1959.

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Він не належить до класу ЗРК Patriot, має значно меншу дальність, а її радар чутливий до перешкод.

Однак комплекси могли б допомогти Україні, якби вона інтегрувала старі ракети і пускові установки з більш досконалим радаром новішої системи NASAMS.

Іспанія передала Україні повну батарею ППО HAWK

Під час 24-го засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн" міністерка оборони Іспанії Маргарита Роблес оголосила про надання Україні повної батареї системи протиповітряної оборони HAWK.

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Очільниця Міноборони Іспанії анонсувала значний пакет військової допомоги, який відправлять в Україну "найближчими тижнями".