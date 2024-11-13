Служба безпеки України затримала в Чернігові агента Головного розвідувального управління Росії, який коригував вогонь, підпалював авто і розраховував на "завдання" з ліквідації українських військових.
СБУ викрила агента російського ГРУ, який планував убивства воїнів ЗСУ − подробиці
У поле зору росіян 45-річний місцевий безробітний потрапив через свої проросійські коментарі у Телеграмі.
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Спочатку на замовлення російської розвідки він підпалив військовий пікап і трансформаторну підстанцію у Чернігові.
Після цього він отримав завдання із коригування ворожих ударів по північному регіону.
Для цього той орендував квартири з панорамним видом на оборонні та цивільні об’єкти. Найбільше зрадника цікавили ремонтні бази ЗСУ та медустанови, в яких перебували на лікуванні українські воїни.
Далі зловмисник заявив російському куратору про готовність до фізичної ліквідації воїнів ЗСУ.
Хімкомбінат у Тульській області уразили українські дрони, - джерела
Агент планував використовувати саморобні вибухові пристрої або дрони-камікадзе.
Яке покарання загрожує агенту російського ГРУ, який планував убивства воїнів ЗСУ
Слідчі Служби безпеки повідомили йому про підозру за двома такими статтями Кримінального кодексу України:
- ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану);
- ч. 2 ст. 114-2 (несанкціоноване поширення інформації про рух, переміщення або розміщення ЗСУ чи інших утворених відповідно до законів України військових формувань, вчинене в умовах воєнного стану).
Зловмиснику загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.
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