Служба безпеки України затримала в Чернігові агента Головного розвідувального управління Росії, який коригував вогонь, підпалював авто і розраховував на "завдання" з ліквідації українських військових.

СБУ викрила агента російського ГРУ, який планував убивства воїнів ЗСУ − подробиці

У поле зору росіян 45-річний місцевий безробітний потрапив через свої проросійські коментарі у Телеграмі.

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Спочатку на замовлення російської розвідки він підпалив військовий пікап і трансформаторну підстанцію у Чернігові.

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Після цього він отримав завдання із коригування ворожих ударів по північному регіону.

Для цього той орендував квартири з панорамним видом на оборонні та цивільні об’єкти. Найбільше зрадника цікавили ремонтні бази ЗСУ та медустанови, в яких перебували на лікуванні українські воїни.

Далі зловмисник заявив російському куратору про готовність до фізичної ліквідації воїнів ЗСУ.

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Підприємство виробляє порох, боєприпаси та матеріали для російської армії.

Агент планував використовувати саморобні вибухові пристрої або дрони-камікадзе.

Яке покарання загрожує агенту російського ГРУ, який планував убивства воїнів ЗСУ

Слідчі Служби безпеки повідомили йому про підозру за двома такими статтями Кримінального кодексу України:

  • ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану);
  • ч. 2 ст. 114-2 (несанкціоноване поширення інформації про рух, переміщення або розміщення ЗСУ чи інших утворених відповідно до законів України військових формувань, вчинене в умовах воєнного стану).

Зловмиснику загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

СБУ викрила коригувальника, який надавав Росії бойові позиції ЗСУ в Куп’янську

Служба безпеки України затримала чергового агента Федеральної служби безпеки Росії на Харківщині. 

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Головними цілями ворога були штаби, укріпрайони та вогневі позиції ЗСУ у фронтовій зоні.

Місцевий безробітний після вербування обходив райцентр та прилеглу територію, де приховано фіксував розташування та маршрути руху ЗСУ.

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