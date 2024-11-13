Служба безпеки України затримала в Чернігові агента Головного розвідувального управління Росії, який коригував вогонь, підпалював авто і розраховував на "завдання" з ліквідації українських військових.

СБУ викрила агента російського ГРУ, який планував убивства воїнів ЗСУ − подробиці

У поле зору росіян 45-річний місцевий безробітний потрапив через свої проросійські коментарі у Телеграмі.

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Спочатку на замовлення російської розвідки він підпалив військовий пікап і трансформаторну підстанцію у Чернігові.

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Після цього він отримав завдання із коригування ворожих ударів по північному регіону.

Для цього той орендував квартири з панорамним видом на оборонні та цивільні об’єкти. Найбільше зрадника цікавили ремонтні бази ЗСУ та медустанови, в яких перебували на лікуванні українські воїни.