Авіакомпанія Supernova Airlines, що належить провідній приватній компанії перевезення посилок України − Новій Пошті (Nova Post), здійснила свій перший чартерний вантажний рейс на літаку Boeing 737-800 з Будапешта до Кишинева, повідомила компанія у власному пресрелізі.

Що таке Supernova Airlines − що відомо

Supernova Airlines є частиною групи компаній Nova Post, заснованої українськими підприємцями Володимиром Поперешнюком та В'ячеславом Клімовим. До групи належать найбільший в Україні приватний оператор поштових послуг Нова Пошта, фінансова компанія NovaPay, власна авіакомпанія, поштовий оператор для послуг за кордоном NovaGlobal та логістичний консалтинг.

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Літак Supernova Airlines. Фото: Центр транспортної стратегії.

Рейс замовила материнська компанія Nova Global з метою перевірки процедур та процесів транспортування посилок і товарів отримувачам у Молдові.

Supernova Airlines планує подальший розвиток маршрутної мережі та поступове збільшення кількості рейсів, щоб задовольнити потреби групи компаній NOVA (Нова Пошта) та попит на авіаперевезення вантажів.

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Літак Supernova Airlines. Фото: Центр транспортної стратегії.Літак Supernova Airlines. Фото: Центр транспортної стратегії.

Supernova Airlines готується до відкриття регулярних рейсів до США і наразі працює над отриманням дозволів на виконання рейсів до цієї країни.

Авіакомпанія вже має сертифікат оператора, виданий Державною авіаційною службою України, та сертифікат Part-TCO від Європейського агентства авіаційної безпеки (EASA), що дозволяє здійснювати чартерні рейси в ЄС.

Це не перший рейс літаків Supernova Airlines. Перший регулярний вантажний рейс був виконаний у травні 2023 року. Вантажний літак доставив 7 тонн міжнародних посилок клієнтів Нової Пошти з Ризького міжнародного аеропорту до Жешува в Польщі.

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Цей рейс здійснили у співпраці з латвійською авіакомпанією "RAF-Avia" на літаку ATR 72, зазначено у пресрелізі компанії.

Літак Supernova Airlines виконав перший рейс − подробиці

Нещодавно українські медіа поширили інформацію про те, що авіакомпанія Supernova Airlines, яка належить "Новій пошті", здійснила перший рейс свого літака Boeing 737–800SF.

Kyiv Post звертався до компанії "Нова пошта" за коментарем, щоб дізнатися більше подробиць про перший політ літака. І от що нам відповіли в компанії.

Компанія зазначила, що Нова пошта − великий логістичний оператор, який потребує власної авіакомпанії, яка б дозволила прискорити та контролювати термін транспортування вантажів з Америки та Китаю.

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У травні минулого року компанія почала виконувати рейси на літаку ATR 72 у співпраці з латвійською авіакомпанією RAF-Avia за маршрутом Рига-Ряшів-Рига.

Подробиці про перший політ літака Supernova Airlines дізнавайтеся в публікації Kyiv Post тут.