Служба безпеки України затримала чергового агента Федеральної служби безпеки Росії на Харківщині.

СБУ затримала коригувальника, який надавав Росії бойові позиції ЗСУ в Куп’янську

Головними цілями ворога були штаби, укріпрайони та вогневі позиції ЗСУ у фронтовій зоні.

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Місцевий безробітний після вербування обходив райцентр та прилеглу територію, де приховано фіксував розташування та маршрути руху ЗСУ.

За кожну надану локацію Сил оборони росіяни обіцяли грошову винагороду, але ворожих коштів зрадник так і не дочекався.

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Під час обшуку в зловмисника вилучили мобільний телефон із доказами його комунікації з російською спецслужбою.

Яке покарання загрожує коригувальнику, який надавав Росії бойові позиції ЗСУ в Куп’янську

Слідчі повідомили агенту про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Зловмиснику загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

СБУ затримала агента ФСБ, який намагався передати росіянам локації ЗСУ

Служба безпеки України раніше затримала агента Федеральної служби безпеки Російської Федерації в Сумській області, який намагався зібрати й передати Росії локації українських захисників, що обороняють північні кордони нашої держави.

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Агент мав розвідати координати укріпрайонів, вогневих позицій артилерії та зенітно-ракетних комплексів ЗСУ, які обороняють північний кордон України з Росією.

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Контррозвідка затримала зрадника на прикордонні Шосткинського району.