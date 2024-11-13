Безпілотник, який серійно виробляється в Росії та широко застосовується для повітряних ударів по українських будинках і підприємствах, виготовляється й літає завдяки електроніці, яку РФ імпортує з Китаю, Тайваню, Швейцарії і навіть США. Про це у вівторок повідомила українська військова розвідка.

"Серед виробників, які постачають ключові електронні компоненти для російського безпілотника «Пародія», – китайські Ebyte, Jiashan Jinchang Electron і Yangzhou Yangjie Electronic Technology; американські Texas Instruments, Cypress Semiconductor і InvenSense; швейцарська STMicroelectronics і тайванська SONiX Technology", – йдеться в заяві Головного управління розвідки (ГУР) Міноборони України від 11 листопада.

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Того ж дня українська військово-аналітична група Defense Express повідомила, що компоненти є готовими, і що ані компоненти, ані виробники не потрапили під санкції. Більшість компонентів використовуються для створення контролера польоту, а вся електроніка, необхідна для виготовлення і використання однієї «Пародії», коштує не більше 200 доларів, а можливо, і менше, йдеться в повідомленні.

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За ним стежили близько тижня, а саморобний вибуховий пристрій активували дистанційно.

Знімки, опубліковані Міністерством внутрішніх справ України, демонструють простий літак, виготовлений з простих матеріалів. Defense Express уточнює, що він виготовлений здебільшого з фанери.

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Російський дрон "Пародія" - що це і для чого він

За словами військових аналітиків, головне завдання безпілотника «Пародія» – імітувати дорожчі ударні безпілотники, які росіяни вже тисячами запускають проти України.

Смертоносні дрони-камікадзе «Шахед», які «Пародія» покликана імітувати на радарах, коштують російським платникам податків близько 50-80 тисяч доларів за штуку, як свідчать подробиці угод про постачання озброєнь, опубліковані Кремлем та Іраном.

Defense Express опублікував 11 листопада зображення «сфери Люнебурга», знятої з російського безпілотника «Пародія».

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У «Шахеді" використовується відносно складна система наведення, він має сучасну конструкцію з вуглецевого волокна. За інформацією українського уряду, з моменту вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року по українських будинках, підприємствах і об'єктах інфраструктури було запущено понад 8000 «Шахедів», кожен із яких несе 50-75-кілограмів вибухівки.

В ударах використовувалися як іранські «Шахеди», так і ті, що виробляються в Росії за ліцензією. Продовжуючи бомбардування України безпілотниками і ракетами, Росія стала оснащувати «Шахеди» особливими боєголовками для збільшення кількості жертв, руйнування інфраструктури електромереж або потужнішого вибуху всередині будівлі.

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За повідомленням Defense Express, дрон «Пародія», який має форму літака з короткими крилами, вперше з'явився на полі бою на початку 2024 року. Він виготовляється з дешевих компонентів і має примітивну систему наведення, що робить його «розхідником», який коштує набагато дешевше, ніж ударний дрон «Шахед», який він покликаний імітувати.

Ключовою внутрішньою особливістю безпілотника «Пародія» є вбудований у фюзеляж виготовлений на 3D-принтері відбивач, який робить його схожим на смертоносний «Шахед» на екранах радарів, йдеться у звіті. Відбивач являє собою багатогранну металеву сферу, яку зазвичай називають "сферою Люнебурга".

ГУР опублікувало знімки знайденого пошкодженого безпілотника «Пародія» з двома «сферами Люнебурга» всередині. 10 листопада один із них залетів у повітряний простір Молдови і майже неушкодженим упав на фермерське поле неподалік села. Знімки цього літака збігаються з фотографіями безпілотників «Пародія», оприлюдненими українськими військовими.

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Російські мілблогери після української заяви визнали, що цей літак широко використовується, і що принаймні третина роїв дронів, які Росія запускає проти України майже щоночі, – це «Пародії», призначені для дезорієнтації української ППО. За оцінками Defense Express, насправді таких безпілотників може бути половина в кожному рої.

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В ніч із суботи на неділю Росія здійснила найбільшу за час війни атаку безпілотників на Україну, скерувавши щонайменше 145 безпілотників на цілі по всій країні.

Військово-повітряні сили України повідомили, що 62 безпілотники були збиті, а 67 – «локаційно втрачені». Ще 10 повернулися в російський повітряний простір або полетіли в Білорусь і Молдову.

 

Стефан Коршак
Стефан Коршак
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