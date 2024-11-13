Внаслідок пошкодження дамби Курахівського водосховища російськими військовими вилилося вже 20 мільйонів кубометрів води, але підтоплень житла та загрози для жителів сіл немає.

Про це повідомив у телеефірі начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

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Скільки води вилилося через підрив греблі Курахівського водосховища

“Позавчора окупант підірвав греблю Курахівського водосховища, в якому знаходилося 55 млн кубів води. 20 млн кубів уже витекли за межі водосховища.

Підтоплень для населених пунктів немає, загрози для населення, яке залишилося в тих маленьких селищах, теж немає,” - поінформував Філашкін.

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Він наголосив, що всіх дітей звідти вивезли заздалегідь.

Підрив дамби Курахівського водосховища - що відомо

11 листопада російські військові здійснили підрив Тернівської дамби Курахівського водосховища, що знаходиться в селищі Старі Терни на Донеччині.

Внаслідок цього розпочалося підтоплення населених пунктів у напрямку села Богатир.

У селах, що розташовані вздовж течії річки Вовча, фіксували підйом води.

Пошкодження ворогом греблі Курахівського водосховища несе загрозу жителям населених пунктів на річці Вовчій — як на Донеччині, так і на Дніпровщині.