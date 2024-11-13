Біткоїн сягнув рекорднов позначки у $93 тисяч. Напередодні вартість біткоїна була 89 тис. доларів, свідчать дані Binance.

Як біткоїн знову встановив рекорд − подробиці

Станом на 18:37 за Києвом курс біткоїна становив $93,376.11. Це максимальний показник за всю історію.

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Інвестори вважають, що біткоїн перевищить позначку $100 тисяч до кінця 2024 року.

Біткоїн подолав історичний максимум на тлі перемоги Трампа

12 листопада біткоїн збільшився приблизно на 32% після виборів у США досягнувши історичного максимуму у 89 599 доларів.

Трамп раніше пообіцяв зробити правила криптовалют більш дружніми, а Республіканська партія зміцнила контроль над Конгресом, підвищуючи шанси проштовхнути свій порядок денний.

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Вартість біткоїну вперше за місяць у серпні сягнула 65 тис. доларів

Біткоїн досяг позначки 65 тис. доларів уперше за останні три тижні серпня, чому сприяло пожвавлення попиту на спеціалізовані американські біржові фонди через ознаки того, що Федеральна резервна система США має намір пом'якшити монетарну політику.

Найбільший цифровий актив виріс на 1,2% до 65 030 доларів, а потім знову впав до 64 тис. доларів. Раніше криптовалюта збільшилася в ціні на 7,4%, що стало найстрімкішим зростанням за такий період з середини липня.