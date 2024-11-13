З тимчасово окупованої території України повернули п’ятьох людей, віком від 18 до 89 років.

Про це повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

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Україна повернула ще п’ятьох людей з окупації

"Найбільше занепокоєння викликали стан здоров’я двох жінок 68 та 89 років, які потребували негайного лікування, неможливого в окупації. Наразі вони перебувають у медичних закладах", - зазначив Лубінець.

Крім того, дівчині 18 років надали гуманітарну допомогу, чоловікові допомогли з відновленням документів, а жінці 55 років — з житлом.

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6 листопада в Офісі Омбудсмена відбулася зустріч з родинами цивільних українців, які перебувають у російському полоні.

Офіс Омбудсмена надсилає запити до уповноваженої з прав людини в Росії з проханням надати інформацію про місцеперебування зниклих безвісти українців.

3 листопада уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець заявив, що Україна хоче отримати від Росії списки усіх українських військовополонених, яких РФ готова терміново повернути.

Канада запровадила пакет санкцій проти Росії через депортацію українських дітей та інших цивільних громадян.

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24 жовтня з тимчасово окупованої території Херсонської області повернули трирічну дівчинку з родиною.

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