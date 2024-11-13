Військові російської окупаційної армії у формі зразка Збройних сил України намагалися прорвати оборону на Куп’янському напрямку.

Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

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Перевдягнені російські військові прорвати оборону ЗСУ на Куп’янщині - подробиці

«Сьогодні, починаючи з 14.30, російські окупанти здійснили спробу прорвати нашу оборону на Куп’янському напрямку. Штурмові групи противника атакували позиції українських захисників в чотири хвилі», - ідеться у повідомленні.

Частина російських солдатів була переодягнена у форму зразка Збройних сил України.

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Для штурму Росія задіяла близько 15 одиниць техніки. Зокрема, танки, бойові броньовані машини та установку розмінування УР-77.

«Це порушує закони та правила ведення війни і є воєнним злочином», - додали у Генштабі.

Українські захисники зупинили ворога, знищили всю його бронетехніку та ліквідували значну частину живої сили.

У Генштабі відзначили професіоналізм та злагодженість українських піхотинців, танкістів, артилеристів та операторів БПЛА.

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Внаслідок ракетного удару знищено два важких російських трали та особовий склад всередині військових машин окупантів.