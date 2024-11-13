Агенція оборонних закупівель Міністерства оборони України та Агенція оборонних матеріалів Норвегії (NDMA) підписали угоду про співпрацю.

Про це повідомив міністр оборони Рустем Умєров.

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Співпраця України та Норвегії - що відомо

Угода надає, зокрема, нові можливості для обміну інформацією про ринок озброєння, спільні дослідження та розробки інноваційних військових технологій.

Очільник Міноборони поівідомив, що у Києві та в Осло вже створені робочі групи, у межах яких експерти норвезької агенції допомагають навчати українських фахівців за різними напрямами.

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«Переконаний, що поглиблення співпраці з партнерами з НАТО підвищить ефективність планування та постачання озброєння, що критично важливо для відбиття російської агресії», – зазначив Умєров.

Він подякував норвезьким колегам за підтримку й готовність ділитися досвідом.

«Разом ми зміцнюємо оборонні можливості України та безпеку всієї Європи», – наголосив міністр.

Норвегія разом з союзниками купить для України ще один Patriot

29 жовтня норвежський уряд повідомив, що країна надає 118 мільйонів євро, щоб разом із союзними країнами профінансувати купівлю в Румунії системи протиповітряної оборони Patriot для України.

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Норвегія вже передала Україні систему протиповітряної оборони NASAMS, а персонал навчив українських військових користуватись західними ППО.