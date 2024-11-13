Новообраний президент Дональд Трамп прибув до Білого дому, щоб зустрітися з президентом Джо Байденом.

Високопосадовці обговорювали майбутню передачу влади, повідомляє CNN.

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Зустріч Байдена і Трампа 13 листопада - що відомо

Джо Байден сказав обраному президенту Дональду Трампу, що він сподівається на «плавний перехід» у січні.

Чинний президент США додав, що «подбає» про те, щоб його попередник і наступник був прийнятий, коли Трамп знову займе Білий дім у січні.

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«Що ж, пане обраний президенте, колишній президенте, Дональде. Вітаю вас», - сказав Байден, коли Трампу.

Чинний президент США привітав новообраного президента з поверненням, після чого обидва лідери потиснули один одному руки.

«Політика - це важка справа, і в багатьох випадках це не дуже приємний світ, але сьогодні це приємний світ, і я дуже ціную це», - заявив Дональд Трамп.

Більше по темі План Зеленського замінити контингент США в Європі українським привернув увагу Трампа Україна представила Трампу нові пропозиції, в яких є, зокрема, й наміри замінити американські війська в Європі українськими, щоб надати підтримку США та укласти прийнятну мирну угоду з Росією.

Меланія Трамп відмовилася приходити на традиційну зустріч перших леді

Перша леді Джилл Байден приєдналася до президента Джо Байдена у привітанні новообраного президента Дональда Трампа, пише CNN з посиланням на офіційного представника.

Джилл Байден надіслала запрошення колишній першій леді Меланії Трамп на традиційну зустріч перших леді, але Меланія Трамп відмовилася.

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Згідно з джерелами видання, Меланія Трамп пропустить зустріч через плани, пов'язані з її книгою.

За словами представника Білого дому, Джилл Байден «передала пану Трампу власноруч написаного листа з привітаннями для пані Трамп.

Також у листі чинна перші леді висловила готовність її команди допомогти своїй наступниці з перехідним періодом.

Плани Трампа щодо України − подробиці

Майбутній президент США Дональд Трамп налаштований на укладення мирної угоди між Україною та Росією якнайшвидше.

Трамп видасть десятки указів у перші дні роботи на посаді.

У списку Трампа на перші дні роботи є такі плани:

почати масову депортацію мігрантів;

скасувати політику адміністрації Байдена у сфері освіти;

реорганізувати федеральний уряд шляхом звільнення тисяч федеральних службовців, які, на думку Трампа, таємно працюють проти нього і його поплічників;

помилувати людей, заарештованих за їхню роль у штурмі Капітолію 6 січня 2021 року;

"посадити Україну та Росію за стіл переговорів".

Майбутній 47-й президент США обрав власним радником із національної безпеки республіканця Майка Волца.

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Російський лідер Владімір Путін, схоже, припускає, що обраний президент США Дональд Трамп прислухатиметься до інтересів і вподобань Кремля, не вимагаючи від Москви жодних поступок чи вигод у відповідь.