Новообраний президент Дональд Трамп прибув до Білого дому, щоб зустрітися з президентом Джо Байденом.
Високопосадовці обговорювали майбутню передачу влади, повідомляє CNN.
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Зустріч Байдена і Трампа 13 листопада - що відомо
Джо Байден сказав обраному президенту Дональду Трампу, що він сподівається на «плавний перехід» у січні.
Чинний президент США додав, що «подбає» про те, щоб його попередник і наступник був прийнятий, коли Трамп знову займе Білий дім у січні.
«Що ж, пане обраний президенте, колишній президенте, Дональде. Вітаю вас», - сказав Байден, коли Трампу.
Чинний президент США привітав новообраного президента з поверненням, після чого обидва лідери потиснули один одному руки.
«Політика - це важка справа, і в багатьох випадках це не дуже приємний світ, але сьогодні це приємний світ, і я дуже ціную це», - заявив Дональд Трамп.
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Меланія Трамп відмовилася приходити на традиційну зустріч перших леді
Перша леді Джилл Байден приєдналася до президента Джо Байдена у привітанні новообраного президента Дональда Трампа, пише CNN з посиланням на офіційного представника.
Джилл Байден надіслала запрошення колишній першій леді Меланії Трамп на традиційну зустріч перших леді, але Меланія Трамп відмовилася.
Згідно з джерелами видання, Меланія Трамп пропустить зустріч через плани, пов'язані з її книгою.
За словами представника Білого дому, Джилл Байден «передала пану Трампу власноруч написаного листа з привітаннями для пані Трамп.
Також у листі чинна перші леді висловила готовність її команди допомогти своїй наступниці з перехідним періодом.
Плани Трампа щодо України − подробиці
Майбутній президент США Дональд Трамп налаштований на укладення мирної угоди між Україною та Росією якнайшвидше.
Трамп видасть десятки указів у перші дні роботи на посаді.
У списку Трампа на перші дні роботи є такі плани:
- почати масову депортацію мігрантів;
- скасувати політику адміністрації Байдена у сфері освіти;
- реорганізувати федеральний уряд шляхом звільнення тисяч федеральних службовців, які, на думку Трампа, таємно працюють проти нього і його поплічників;
- помилувати людей, заарештованих за їхню роль у штурмі Капітолію 6 січня 2021 року;
- "посадити Україну та Росію за стіл переговорів".
Майбутній 47-й президент США обрав власним радником із національної безпеки республіканця Майка Волца.
Російський лідер Владімір Путін, схоже, припускає, що обраний президент США Дональд Трамп прислухатиметься до інтересів і вподобань Кремля, не вимагаючи від Москви жодних поступок чи вигод у відповідь.