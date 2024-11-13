У Варшаві, у межах IV Міжнародної виставки ReBuild Ukraine, відбулося відкриття Першої інвестиційної конференції ЄС - Україна.
Захід зібрав понад 5500 учасників, повідомило Міністерство економіки України.
ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС
Підписуйтесь на наш Viber-канал.
Першу інвестиційну конференцію ЄС-Україна - подробиці
Серед учасників конференції - представники майже 500 компаній з понад 30 країн світу, а також банки та інвестори з України та ЄС. Крім того, зареєструвалися близько 100 українських громад.
Перша віцепрем'єр-міністерка - міністерка економіки України Юлія Свириденко у своєму відеозверненні підкреслила важливість залучення інвестицій для відбудови України.
Вона зазначила, що планується розширити спектр інструментів, залучити нові міжнародні фінансові установи та приватні інвестиційні фонди для підтримки як корпоративного, так і державного секторів.
Важливою новиною стало оголошення Євросоюзом збору пропозицій від європейських компаній до 1 березня 2025 року.
У Варшаві відбудеться мітинг за видачу паспортів діаспорі
Це спрямовано на мобілізацію приватних інвестицій у ключові сфери відбудови України.
Фінансування проектів здійснюватиметься через Ukraine Investment Framework у межах механізму ЄС Ukraine Facility з бюджетом 50 млрд євро.
ReBuild Ukraine Сonstruction&Energy у Варшаві - що відомо
Основні цілі заходу:
- залучення міжнародного фінансування для відбудови українських міст та регіонів
- допомога енергетичним компаніям України у відновленні інфраструктури
- залучення інвестицій у міста, які приймають переселенців.
Ключові події:
- інвестиційна конференція ЄС-Україна
- марафон громад за участю близько 20 громад з України
- міжнародна енергетична конференція.
Виставка організовується під патронатом Міністерства енергетики України та за підтримки Міністерства відновлення, Міністерства економіки України, Американської торгово-промислової палати в Україні.