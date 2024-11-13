У Варшаві, у межах IV Міжнародної виставки ReBuild Ukraine, відбулося відкриття Першої інвестиційної конференції ЄС - Україна.

Захід зібрав понад 5500 учасників, повідомило Міністерство економіки України.

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Першу інвестиційну конференцію ЄС-Україна - подробиці

Серед учасників конференції - представники майже 500 компаній з понад 30 країн світу, а також банки та інвестори з України та ЄС. Крім того, зареєструвалися близько 100 українських громад.

Перша віцепрем'єр-міністерка - міністерка економіки України Юлія Свириденко у своєму відеозверненні підкреслила важливість залучення інвестицій для відбудови України.

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Вона зазначила, що планується розширити спектр інструментів, залучити нові міжнародні фінансові установи та приватні інвестиційні фонди для підтримки як корпоративного, так і державного секторів.

Важливою новиною стало оголошення Євросоюзом збору пропозицій від європейських компаній до 1 березня 2025 року.

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Це спрямовано на мобілізацію приватних інвестицій у ключові сфери відбудови України.

Фінансування проектів здійснюватиметься через Ukraine Investment Framework у межах механізму ЄС Ukraine Facility з бюджетом 50 млрд євро.

ReBuild Ukraine Сonstruction&Energy у Варшаві - що відомо

Основні цілі заходу:

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залучення міжнародного фінансування для відбудови українських міст та регіонів

допомога енергетичним компаніям України у відновленні інфраструктури

залучення інвестицій у міста, які приймають переселенців.

Ключові події:

інвестиційна конференція ЄС-Україна

марафон громад за участю близько 20 громад з України

міжнародна енергетична конференція.

Виставка організовується під патронатом Міністерства енергетики України та за підтримки Міністерства відновлення, Міністерства економіки України, Американської торгово-промислової палати в Україні.