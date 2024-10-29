Норвегія надає 118 мільйонів євро, щоб разом із союзними країнами профінансувати купівлю в Румунії системи протиповітряної оборони Patriot для України.

Про це повідомили в уряді Норвегії.

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Союзники куплять Patriot для України - подробиці

«Атаки Росії не припиняються, і Україна потребує посилення протиповітряної оборони для захисту цивільного населення. Надання Україні засобів ППО є пріоритетним напрямком для Норвегії. Ми продовжуватимемо надавати підтримку доти, доки вона буде необхідною», - заявив Стьоре.

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Норвегія вже передала Україні систему протиповітряної оборони NASAMS, а персонал навчив українських військових користуватись західними ППО.

Також цього року Норвегія виділила близько 4 мільярдів норвезьких крон на:

  • підтримку української ППО
  • закупівлі ракет Patriot
  • придбання батареї ППО IRIS-T
  • ремонт і технічне обслуговування засобів протиповітряної оборони.

«Норвегія і Захід повинні збільшити свою підтримку Україні. Без належного обладнання ППО України не може захистити військові об'єкти і військових, які відстоюють країну, або захистити цивільну інфраструктуру, яка повинна забезпечувати електрику і опалення протягом зими. Тому абсолютно необхідно посилити потенціал ППО», - заявив міністр оборони Бйорн Арілд Грам.

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Четвертий саміт Україна – Північна Європа − відео

28 жовтня Президент України Володимир Зеленський вперше прибув до Ісландії з робочим візитом.

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Під час візиту обговорюватиметься підтримка "Плану перемоги" та питання, в яких співпраця з країнами Північної Європи може бути найбільш плідною.

29 жовтня прем'єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стере та прем'єр Швеції Ульф Крістерссон на пресконференції з учасниками саміту Україна − Північна Європа заявили, що Норвегія та Швеція нададуть Україні 563 млн євро.

Пресконференцію спільно з учасниками четвертого саміту Україна – Північна Європа можна переглянути тут:

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