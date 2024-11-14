Тоді як деякі компанії вагалися, чи продовжувати свою діяльність в Україні у 2022 році, онлайн-маркетплейс Etsy побачив потребу не лише в цифрах. «У час, коли це як ніколи важливо, люди з усього світу можуть знайти способи об'єднатися замість того, щоб бути розірваними на частини», - сказав генеральний директор Etsy Джош Сільверман генеральному директору Kyiv Post Люку Шеньє в кулуарах Web Summit 2024 у Лісабоні, Португалія. ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС Підписуйтесь на наш Viber-канал. Advertisement Під час ексклюзивного інтерв'ю Сілверман відзначив стійкість українських продавців і те, як український уряд, поштова служба та Etsy працювали пліч-о-пліч, щоб зберегти безперервність бізнесу, підтримуючи Україну та її народ. Діяльність Etsy в Україні Люк Шеньє: Чому Україна важлива для Etsy, враховуючи всі виклики, що відбуваються в країні? І враховуючи перешкоди, які можна було б очікувати, пов'язані з продажем і доставкою з країною, що перебуває у стані війни? Джош Сільверман: Місія Etsy полягає в тому, щоб торгівля залишалася людяною для близько семи мільйонів продавців і понад 91 мільйона покупців з усього світу, з обсягом торгівлі в 12 мільярдів доларів. Ми дуже пишаємося тим, що як глобальний маркетплейс, ми дійсно можемо об'єднувати людей. Advertisement У час, коли це як ніколи важливо, люди з усього світу можуть знайти способи об'єднатися, замість того, щоб бути розірваними на частини. Ми в Etsy були вражені стійкістю понад 40 000 продавців в Україні, а також прекрасними унікальними виробами, які вони виготовляють і продають по всьому світу. Це просто дивовижно. Навіть до війни у нас була велика кількість продавців, але за останній рік ми додали близько 14 000 нових продавців, відколи відкрили нашу платформу для платежів через додатки, щоб надати українцям більше можливостей продавати свої витвори. Advertisement Я маю зазначити, що український уряд був дуже активним у спробах зробити так, щоб Etsy працював краще для українців. Ваш заступник міністра [Михайло Федоров] зв'язався зі мною особисто, щоб дізнатися, чи може український уряд зробити щось, щоб полегшити процес роботи Etsy, щоб українські продавці не відчували перешкод у ці критичні часи війни.

«Тому перше, що ми зробили, коли почалася війна, - це скасували всі збори, всі залишки для продавців».

Підтримка України Люк Шеньє: Чи відчуваєте ви, що багато хто з покупців купує товари з України не лише через їхню унікальність, але й тому, що вони хочуть допомогти українцям у ці складні часи, щоб гроші потрапляли прямо в їхні кишені? Джош Сільверман: Спочатку я скажу від себе особисто. У моєму будинку є багато посуду і тарілок, які просто прекрасні, які ми купили у дуже талановитого і креативного українського продавця. Коли почалася війна, я прийшов додому до дружини і сказав, що нам потрібно зв'язатися з цим продавцем і купити більше посуду, щоб підтримати його. Дружина сказала: «Як смішно, що ти це кажеш, бо о 8 годині ранку я вже це зробила». Advertisement Але як компанія ми переживали, що продавці в Україні не зможуть відправити товари, тому перше, що ми зробили, коли почалася війна, - це відмовилися від усіх комісійних, від усіх залишків на рахунках продавців, а це близько 4 мільйонів доларів комісійних, які були винні Etsy, і ми розглядали це як пожертвування цих 4 мільйонів доларів на те, що, на нашу думку, піде на велику [справу], тому що ми знали, що [Україна] потребує нас і всієї допомоги, яку [вона] могла б отримати.

«Тому що я вірю, що більшість людей є добрими і турботливими, коли виникає відповідний момент і причина»

Потім ми продовжили підтримувати українців, дозволивши їм продавати цифрові продукти. Ми побачили велику кількість покупців, які приходили на Etsy, бажаючи підтримати Україну, де вони купували цифрове завантаження українського прапора за 20 доларів, і це був просто спосіб віддати 20 доларів комусь в Україні. Це було чудово, і ми побачили мільйони доларів продажів від людей, які просто хотіли підтримати Україну. Advertisement Це може здивувати багатьох - можливо, не мене самого - тому що я вірю, що більшість людей є добрими і небайдужими, коли з'являється відповідний момент і причина. Я хотів би особливо відзначити, наскільки добре працює українська пошта, продовжуючи відправляти відправлення. Я маю на увазі розмову про героїв! [Працівники української пошти - герої, і ми були вражені тим, що продавці Etsy в Україні змогли продовжувати щодня відправляти товари покупцям по всьому світу, не перериваючи потік товарів, навіть за таких складних обставин. Advertisement Люк Шеньє: Якщо не заперечуєте, я дуже добре дружу з Ігорем Смілянським, генеральним директором «Укрпошти», і я подбаю про те, щоб він дізнався про ваш комплімент їхній службі. Декого може здивувати, що в умовах війни в Україні не відбуваються авіарейси тощо. Нещодавно Укрпошта посіла четверте місце у світі за швидкістю та термінами доставки... і все це під час повномасштабного вторгнення!

«Коли ми говоримо, що цей товар походить з України, ми знаємо, де знаходиться цей продавець в Україні»

«ETSY - наш головний партнер» - генеральний директор Укрпошти Kyiv Post також звернулася до генерального директора Укрпошти Ігоря Смілянського щодо діяльності Etsy, на що Смілянський висловив свою вдячність за підтримку Etsy для України у воєнний час. «Etsy є нашим основним партнером, і на Etsy є понад 1,3 мільйона одиниць зберігання (SKU) українського виробництва, які підтримують тисячі українських малих і середніх підприємств (МСП) та їхні сім'ї. Ми дуже вдячні всім, хто долучився до цієї підтримки. «І ми хочемо подякувати всій команді Etsy, яка була з нами з перших днів цієї повномасштабної війни, допомагаючи орієнтуватися в умовах, що постійно змінюються, і при цьому підтримувати стабільний обсяг продажів, такий необхідний для наших підприємств, багато з яких розташовані поблизу зони бойових дій, наприклад, у Харкові, Донецькій області, Миколаєві», - сказав Смілянський в інтерв'ю Kyiv Post. Згідно з інфографікою «Укрпошти», на маркетплейсі Etsy більше українських магазинів, ніж на eBay. Укрпошта також проводить вебінари та живі заходи для місцевих жителів про те, як вести бізнес на онлайн-майданчиках, таких як Etsy та Amazon. Як відрізнити справжніх продавців і товари Люк Шеньє: Як Etsy відрізняє справжніх продавців від самозванців? Джош Сільверман: Минулого року ми витратили близько 50 мільйонів доларів лише на охорону нашого ринку, щоб переконатися, що товари, які є на нашому ринку, належать нашому ринку, і штучний інтелект дійсно допомагає нам мати можливість подивитися на товар і сказати - наприклад, чи існує це саме зображення на сайті, який продає товари масового виробництва? Якщо так, то це, ймовірно, не відповідає політиці Etsy, і ми просто автоматично видаляємо його, тому ми використовуємо багато технологій - плюс у нас є сотні людей, які переглядають товари на Etsy, щоб переконатися, що вони відповідають [нашій політиці]. Люк Шеньє: Ми зіткнулися з величезною проблемою в Україні, де є багато людей, які продають товари під приводом збору коштів для України, але насправді вони просто обманюють людей, щоб «зібрати гроші» для себе. Чи вважаєте ви, що на Etsy лежить відповідальність за те, щоб якось контролювати таких людей? Джош Сільверман: Ми перевіряємо наших продавців, тому нам потрібні підтвердження особи, підтвердження банківського рахунку і підтвердження місцезнаходження - тому, коли ми говоримо, що цей товар походить з України, ми знаємо, де знаходиться цей продавець в Україні. Ми вказуємо місцезнаходження продавця, щоб люди знали, чи знаходиться він в Остіні, штат Техас, чи в Києві.

«Ми просто вражені стійкістю українського народу»