Сьогодні, в ніч проти 14 листопада, російський дрон налетів на промисловий об’єкт у Полтавській області, повідомило ДСНС Полтавщини.
Нічна атака РФ: пожежа на підприємстві Полтавщини
"Уночі ворожий БпЛА атакував Полтавщину, завдавши удару по промисловому об'єкту. Обійшлося без постраждалих. Станом на ранок рятувальники ліквідували пожежу", − зазначає ДСНС.
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Станом на ранок пожежу загасили. До ліквідації займання залучили понад 100 рятувальників та 27 одиниць техніки.
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Ворожі безпілотники вночі налетіли на приватний сектор у Полтаві
Увечері 31 жовтня Росія завдала удару по житловому сектору в Полтаві.
Внаслідок атаки безпілотниками пошкоджені приватні житлові будинки та господарські будівлі.
ДСНС врятувала двох людей, проте подробиці про їхній стан не повідомлялися.
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