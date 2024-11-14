Сьогодні, в ніч проти 14 листопада, російський дрон налетів на промисловий об’єкт у Полтавській області, повідомило ДСНС Полтавщини.

Нічна атака РФ: пожежа на підприємстві Полтавщини

"Уночі ворожий БпЛА атакував Полтавщину, завдавши удару по промисловому об'єкту. Обійшлося без постраждалих. Станом на ранок рятувальники ліквідували пожежу", − зазначає ДСНС.

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Станом на ранок пожежу загасили. До ліквідації займання залучили понад 100 рятувальників та 27 одиниць техніки.

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Фото: ГУ ДСНС Полтавщини

Ворожі безпілотники вночі налетіли на приватний сектор у Полтаві

Увечері 31 жовтня Росія завдала удару по житловому сектору в Полтаві.

Внаслідок атаки безпілотниками пошкоджені приватні житлові будинки та господарські будівлі.

ДСНС врятувала двох людей, проте подробиці про їхній стан не повідомлялися.