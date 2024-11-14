14 листопада росіяни вдарили по Слов’янську Донецької області, повідомив мер міста Слов’янськ Вадим Лях.

Росія атакувала житлові будинки та інфраструктуру Слов’янська

Два вибухи чули місцеві в мікрорайоні Лісний. Унаслідок російського обстрілу пошкоджені багатоповерхівки, адмінбудівлі педагогічного університету, дитячий садок, супермаркет і приватні автівки.

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Зазначається, що про жертв унаслідок удару не повідомлялося.

Російська армія обстріляла Слов'янськ: троє поранених

22 вересня російська армія обстріляла Слов'янськ на Донеччині. 

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Під удар ворожих військ потрапив приватний сектор. Снаряд поцілив по одному з домоволодінь. 

З-під завалів будинку рятувальники дістали жінку. Постраждали також дві її сусідки. 

 

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