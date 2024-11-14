14 листопада росіяни вдарили по Слов’янську Донецької області, повідомив мер міста Слов’янськ Вадим Лях.
Росія атакувала житлові будинки та інфраструктуру Слов’янська
Два вибухи чули місцеві в мікрорайоні Лісний. Унаслідок російського обстрілу пошкоджені багатоповерхівки, адмінбудівлі педагогічного університету, дитячий садок, супермаркет і приватні автівки.
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Зазначається, що про жертв унаслідок удару не повідомлялося.
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