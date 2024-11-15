У ніч проти 15 листопада безпілотники налетіли на військовий аеродром "Кримськ" у Краснодарському краї, повідомив російський новинний Телеграм-канал АSTRА.

Масована атака дронів на Краснодарський край − подробиці

Один безпілотник упав на приватний будинок у станиці Полтавської Краснодарського краю. Будівля зазнала ушкоджень.

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Унаслідок падіння БпЛА нібито пошкоджена господарська споруда.

Водночас за даними очільника Центру протидії дезінформації Олександра Коваленка, ціллю дронів став військовий аеродром "Кримськ".

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Вороже міноборони заявило про збиття нібито 51 безпілотника. 

Очільник Кримського району Краснодарського Краю Сергій Лесь зазначив, що за ніч знищили 46 дронів лише над територією його району. 

Лесь спершу заявив про відсутність постраждалих серед мирного населення, однак згодом видалив публікацію.

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Армія Росії досі має сили для наступу на Курщині.

Інші нібито збили над Кримом, Бєлгородською областю та акваторією Азовського моря.

Сили оборони вдарили по аеродрому та військовому заводу РФ

20 жовтня Сили оборони України вдарили по інфраструктурі військового аеродрому "Липецьк-2" у Липецькій області РФ. 

Також наші воїни атакували завод Свердлова у Дзержинську Нижньогородської області. 

Ціллю українських воїнів на аеродромі "Липецьк-2" були склади боєкомплекту, місця зберігання паливно-мастильних матеріалів та авіаційної техніки. 

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