У ніч проти 15 листопада безпілотники налетіли на військовий аеродром "Кримськ" у Краснодарському краї, повідомив російський новинний Телеграм-канал АSTRА. Масована атака дронів на Краснодарський край − подробиці Один безпілотник упав на приватний будинок у станиці Полтавської Краснодарського краю. Будівля зазнала ушкоджень. ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС Підписуйтесь на наш Viber-канал. Унаслідок падіння БпЛА нібито пошкоджена господарська споруда. Водночас за даними очільника Центру протидії дезінформації Олександра Коваленка, ціллю дронів став військовий аеродром "Кримськ". Advertisement

Вороже міноборони заявило про збиття нібито 51 безпілотника. Очільник Кримського району Краснодарського Краю Сергій Лесь зазначив, що за ніч знищили 46 дронів лише над територією його району. Лесь спершу заявив про відсутність постраждалих серед мирного населення, однак згодом видалив публікацію. Більше по темі Солдати з КНДР ще не брали участі у штурмових діях у Курській області Армія Росії досі має сили для наступу на Курщині. Інші нібито збили над Кримом, Бєлгородською областю та акваторією Азовського моря.