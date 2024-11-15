Військові КНДР перебувають на позиціях у Курській області, однак ще не брали участі у штурмових діях, повідомив очільник Центру протидії дезінформації Ради національної оборони та безпеки України Андрій Коваленко.
Солдати КНДР у Курській області − подробиці
Коваленко зауважив, що наразі ситуація на Курщині стабільна, але російська армія має ресурси для можливих наступальних спроб.
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Керівник ЦПД додав, що перевірка боєм у російських військ "виявилася невдалою, і вони зазнали втрат у техніці та особовому складі".
Війська КНДР на Курщині − що відомо
Держдепартамент США підтверджував участь солдатів Північної Кореї разом з Росією у війні проти України
Очільник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко розповідав, що північнокорейські солдати на Курщині вчаться управляти FPV-дронами в "реальних бойових умовах".
Минулого Володимир Зеленський заявляв, що війська Північної Кореї вже понесли втрати на території Курської області РФ. За словами глави держави, Росія зосередила в регіоні 11 тисяч солдатів з КНДР.
Дрони налетіли на аеродром "Кримськ" у Краснодарському краї − росЗМІ
Financial Times писало, що у Курській області відбулося перше бойове зіткнення Сил оборони та північнокорейських військових. Раніше вони вже потрапили під обстріл ЗСУ.