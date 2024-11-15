Військові КНДР перебувають на позиціях у Курській області, однак ще не брали участі у штурмових діях, повідомив очільник Центру протидії дезінформації Ради національної оборони та безпеки України Андрій Коваленко.

Солдати КНДР у Курській області − подробиці

Коваленко зауважив, що наразі ситуація на Курщині стабільна, але російська армія має ресурси для можливих наступальних спроб.

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Керівник ЦПД додав, що перевірка боєм у російських військ "виявилася невдалою, і вони зазнали втрат у техніці та особовому складі".