Серед абсолютно несподіваних кадрових призначень новообраного президента США Дональда Трампа жодне з них не викликало більшого шоку і здивування – як у республіканців, так і у демократів, ніж оголошення в середу про призначення праворадикального лідера Метта Ґетца на посаду міністра юстиції.

Ґетц, 42-річний ветеран з мізерною юридичною освітою, тепер очолюватиме той самий правоохоронний орган, який у п'ятницю мав оприлюднити звіт про його ймовірну причетність до секс-торгівлі.

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Конгресмен від Флориди був затятим критиком продовження американської допомоги Україні і голосував проти кількох законопроєктів про бюджетні витрати для Києва. Тепер у нас може з'явитися підказка, чому несподіваний вибір був оголошений так скоро – саме в період передачі влади.

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Цей консерватор, який завжди був одним із найвідданіших союзників Трампа на Капітолійському пагорбі, перебуває під слідством Комітету з питань етики Палати представників за звинуваченнями у причетності до торгівлі людьми та сексуальних стосунках із неповнолітньою.

Шокуючий вибір часу номінації Ґетца за кілька днів до того, як Міністерство юстиції планувало оприлюднити звіт, змушує замислитися, чи не сподівався новообраний президент захистити свого кандидата від подальшого розслідування.

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Звинувачення у секс-торгівлі

Минулого року Міністерство юстиції припинило розслідування проти Ґетца за звинуваченням у секс-торгівлі та статеві зносини з неповнолітньою, не висунувши жодних звинувачень.

У 2022 році його друг, колишній збирач податків Джоел Ґрінберг був засуджений до 11 років ув'язнення після зізнання у сексуальній торгівлі неповнолітніми та інших злочинах.

Комітет з етики Палати представників вже давно проводить власне розслідування щодо Ґетца, розглядаючи звинувачення в сексуальній поведінці, нецільовому використанні коштів передвиборчої кампанії та незаконному вживанні наркотиків.

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У середу, як повідомляється, Ґетц, який заперечує всі звинувачення, раптово склав свій мандат конгресмена – за кілька днів до того, як Комітет з питань етики мав оприлюднити свій звіт про його діяльність.

У четвер Дік Дурбін, провідний демократ у Сенатському комітеті з питань правосуддя, закликав зберегти звіт і передати його своїй комісії, яка проводитиме слухання щодо затвердження Ґетца на посаді.

«Послідовність і час відставки Ґетца з Палати представників викликає серйозні питання щодо змісту звіту Комітету з етики Палати представників», – сказав Дурбін. – Ми не можемо допустити, щоб ця цінна інформація двопартійного розслідування була прихована від американського народу».

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Оголошуючи про призначення Ґетца в середу, Трамп сказав: «Небагато питань в Америці є більш важливими, ніж припинення партійної «озброєності» нашої системи правосуддя. Метт покладе край «озброєному уряду і відновить сильно підірвану віру і довіру американців до Міністерства юстиції».

Після того, як Трамп покинув Білий дім, спеціальний радник Джек Сміт висунув йому звинувачення у змові з метою скасування результатів виборів 2020 року та неправомірному поводженні з секретними документами.

Обидві федеральні справи зараз закриваються відповідно до політики Міністерства юстиції, яка не передбачає переслідування чинного президента.

Трамп закликав до відплати своїм політичним ворогам, а демократи побоюються, що генеральний прокурор Ґетц залюбки використає Міністерство юстиції для проведення «показових судових процесів». «Тролінг на рівні Бога»

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«Я не думаю, що це серйозна номінація, – сказала сенатор-республіканець Ліза Мурковскі з Аляски та зауважила: «Цього не було в моїй картці для гри в бінго».

Інша поміркована сенаторка – Сьюзан Коллінз (Респ., Мен) – сказала журналістам, що вона «шокована» вибором Ґетца і що «буде багато запитань» під час слухань щодо його затвердження в Сенаті.

Сенатор-демократ Джон Феттерман із Пенсильванії назвав вибір Ґетца «тролінгом на рівні Бога» з боку новообраного президента і заявив, що у нього немає жодних шансів набрати 50 +1 голосів, необхідних для затвердження кандидатури в Сенаті.

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Як очільник Міністерства юстиції США, генеральний прокурор має широкі повноваження в юридичних питаннях, починаючи від цивільних прав і закінчуючи корпоративним правом, а також здійснює нагляд за діяльністю ФБР та інших органів правопорядку.

Джон Болтон, колишній радник Трампа з питань національної безпеки, який нині перебуває у відриві від Трампа, в інтерв'ю NBC і CNN назвав цей вибір найгіршим в американській історії.

За словами Болтона, його перевершило лише несподіване призначення на посаду директора Національної розвідки колишньої депутатки від Демократичної партії Тулсі Ґаббард.

Ґетц – беззастережний прихильник Трампа – є фігурою, яка викликає поляризацію і, як повідомляється, викликає неприязнь у залах Конгресу – навіть у його власній Республіканській партії.

Він отримав юридичну освіту в університеті Вільяма і Мері, але працював адвокатом лише короткий час до обрання членом Палати представників у 2016 році.

Як законодавець, Ґетц насолоджувався роллю правого провокатора, підтримуючи неправдиві заяви Трампа про перемогу на виборах 2020 року, применшуючи насильство під час нападу прихильників Трампа на Капітолій 6 січня 2021 року, а також очолюючи відсторонення свого колеги-республіканця Кевіна МакКарті з посади спікера Палати представників минулого року.