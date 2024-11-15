Україна і Норвегія уклали угоди про нову модель інвестування в українські оборонні технологічні компанії, повідомив міністр оборони України Рустем Умєров.

Норвежська модель інвестування в Україну - що відомо

Також Норвегія приєдналася до інвестування у виробництво української зброї за "данською моделлю"

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"Під час візиту до Осло домовилися з прем’єр-міністром Йонасом Гаром Стьоре та міністром оборони Бйорном Арільдом Грамом, що Норвегія долучиться до “данського формату” підтримки — прямого фінансування виробництва в Україні", - зазначив Умєров.

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"Днаський формат" дозволить швидше виготовляти й постачати необхідне озброєння для наших Сил оборони.

Що таке "данська модель" співпраці

"Данська модель" передбачає пряму закупівлю озброєння в українських виробників.

Вона фінансується урядами Данії та Швеції, а також за рахунок відсотків від заморожених російських активів.

Така співпраця — важливий крок у зміцненні обороноздатності України.

20 вересня Міністерство оборони України отримало 40,7 млн євро з пакету допомоги від Данії на українське виробництво озброєння.