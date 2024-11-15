Під час візиту до Варшави міністр молоді та спорту України Матвій Бідний зустрівся з держсекретарем Міністерства спорту і туризму Польщі Іренеушем Расем, повідомило Мінмолодьспорту.

Україна та Польща зміцнюють спортивне партнерство − подробиці

Український міністр молоді та спорту Матвій Бідний провів результативні переговори у Варшаві з державним секретарем Міністерства спорту і туризму Польщі Іренеушем Расем. Сторони обговорили широкий спектр питань двостороннього співробітництва у сфері спорту, зокрема:

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обговорили співпрацю в антидопінговій сфері та впровадження європейських стандартів в Україні;

розглянули питання розвитку масового спорту та залучення до спорту молоді;

домовилися розробити нову програму співробітництва, яка враховуватиме пріоритети обох країн.

Окремо Бідний подякував за солідарність, яку демонстрував польський спортивний рух із перших днів збройної агресії Росії проти України, зокрема щодо відсторонення громадян Росії та Білорусі від міжнародного спорту.

Україна та Польща посилюють викладання української мови у школах Польщі

Міністерство освіти та науки України активно співпрацює з Польщею, щоб українські учні, які тимчасово перебувають у цій країні, могли зберегти свою національну ідентичність.

Більше по темі Майже 5% ВВП для українців: як і чим допомагала Польща Україні останніми роками Kyiv Post зібрав головне про польську допомогу Україні за останні кілька років у різноманітних сферах: військовій, гуманітарній та політичній.

Триває робота з налагодження механізму для створення освітніх організацій, суботніх/недільних шкіл для факультативного викладання українознавчих предметів.

Серед спільних дій передбачається впровадження вивчення української мови в польських школах як другої іноземної.