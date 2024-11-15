Міністерство оборони України кодифікувало повнопривідний бронеавтомобіль підвищеної прохідності «Зубр».

Про це повідомила пресслужба Міністерства оборони України (МОУ).

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Бронеавтомобіль "Зубр" - що відомо

Цей транспортний засіб мультифункціональний і вирізняється мобільністю, маневреністю та компактними розмірами.

Бронеавтомобіль має посилену незалежну підвіску та неабиякі ходові характеристики, що дозволяють пересуватися на відносно високих швидкостях складними ділянками місцевості.

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Неглибокі водні перешкоди також не є проблемою для подолання на цьому бронеавтомобілі.

Броня та конструкція «Зубра» забезпечують захист військовослужбовців від уражень стрілецькою зброєю і мінімізують травмування водія і пасажирів у разі підриву машини на міні чи ворожому фугасі.

Конструкція автомобіля дозволяє встановлювати додаткові системи озброєння, використовувати його для транспортування особового складу та евакуації поранених.

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