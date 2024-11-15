Письменник Стівен Кінг більше не буде користуватися соціальною мережею X (колишній Twitter).
Кінг назвав соцмережу X токсичною
Письменник оголосив про свій перехід до соцмережі Threads, пояснивши це "надто токсичною атмосферою" на платформі Ілона Маска.
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Про своє рішення Кінг повідомив у своєму акаунті на X, додавши: "Слідкуйте за мною в Threads, якщо хочете".
I'm leaving Twitter. Tried to stay, but the atmosphere has just become too toxic. Follow me on Threads, if you like.— Stephen King (@StephenKing) November 14, 2024
Daily Mail пише, що Кінг неодноразово виступав проти засновника Tesla і SpaceX.
За кілька днів до і після перемоги на виборах кандидата від Республіканської партії Дональда Трампа, він неодноразово висміював Маска за підтримку Трампа.
Яку посаду обійматиме Ілон Маск
Майбутній президент США Дональд Трамп оголосив про призначення 10 людей до своєї адміністрації серед яких бізнесмени Ілон Маск та Вівек Рамасвамі.
Бізнесменів призначили керівниками новоствореного департаменту підвищення ефективності уряду (Department of Government Efficiency, DOGE).