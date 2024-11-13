Майбутній президент США Дональд Трамп оголосив про призначення 10 людей до своєї адміністрації, повідомили Reuters, CNN.

Хто очолить ЦРУ, Пентагон і новий департамент у США − подробиці

Радником з питань нацбезпеки стане Майк Волц. Після початку повномасштабної війни в Україні він закликав адміністрацію Байдена надати Києву більше зброї, але в жовтні 2024 року він заявив про необхідність переоцінки цілей США в Україні.

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Заступником керівника Апарату Білого дому з політичних питань, за даними CNN, стане Стівен Міллер. Він є головним розробником плану масової депортації нелегальних мігрантів. Міллер раніше заявляв, що наступна адміністрація Трампа прагнутиме збільшити кількість депортацій до понад мільйона осіб на рік.

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Міністром оборони США Трамп оголосив ведучого республіканського телеканалу Fox News та ветерана американської Нацгвардії Піта Гегсета. Про це Трамп заявив у соцмережі Truth Social. Гегсет є ветераном Нацгвардії США, він служив в Афганістані, Іраку та Гуантанамо.

Більше по темі План Зеленського замінити контингент США в Європі українським привернув увагу Трампа Україна представила Трампу нові пропозиції, в яких є, зокрема, й наміри замінити американські війська в Європі українськими, щоб надати підтримку США та укласти прийнятну мирну угоду з Росією.

У 2017 році його розглядали як кандидата на посаду міністра у справах ветеранів у адміністрації Трампа. Гегсет скептично ставить ло України, він наголошує, що війна не повинна замінювати роботу над внутрішніми проблемами у Штатах.

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Директором ЦРУ буде ексдиректор Національної розвідки США Джон Реткліфф. Він обіймав посаду директора Національної розвідки США у 2020–2021 роках за адміністрації Трампа.

Реткліфф − рішучий прихильник політики Трампа, він неодноразово підтримував жорстку позицію щодо Китаю та обережного підходу до питань міжнародної безпеки.

Постійним представником США при ООН стане Еліс Стефанік, яка з 2021 року є керівницею Республіканської конференції Палати представників. Вона підтримує надання допомоги Україні, але критично ставиться до масштабів та контролю за її використанням.

Спеціальним посланником з питань Близького сходу буде інвестор Стівен Віткоф, який керує компанією Witkoff, яка займається інвестиціями та нерухомістю.

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Віткоф входив до складу виконавчого комітету Ради з нерухомості Нью-Йорка.

Яку посаду обійматиме Ілон Маск

Бізнесменів Ілона Маска та Вівека Рамасвамі оголосили керівниками новоствореного департаменту підвищення ефективності уряду (Department of Government Efficiency, DOGE).

Спецуповноваженим з питань безпеки кордонів США та втілення міграційної політики стане Томас Хомен, який працював в.о. директора Імміграційної та митної служби США (2017-2018). Він обіймав високі посади в Управлінні з питань імміграції та митного контролю за часів Обами та Трампа.

Посаду міністра державної безпеки обійматиме Крісті Ноєм, яка є однією з провідних фігур Республіканської партії.

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Ексконгресмен Лі Зельдін очолить Агентство охорони довкілля (ЕТА) в адміністрації Трампа.