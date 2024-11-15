З 16 листопада російський "Газпром" припиняє поставки природного газу транзитом через Україну австрійській компанії OMV, повідомляє Reuters.

Росія зупиняє транзит газу до Австрії

Згідно з повідомленням на платформі CEGH Remit, "Газпром" проінформував австрійську компанію OMV про припинення поставок природного газу з 16 листопада.

ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС Підписуйтесь на наш Viber-канал.

Обсяги, яких стосується це рішення, сягають 7 400 МВт-год/год.

"Газпром" відмовився від коментарів.

Австрійську компанію попередили про припинення поставок газу

"Газпром" припинив поставки газу до Австрії через Україну після того, як австрійська енергетична компанія OMV заявила про припинення платежів, пов'язаних з арбітражною винагородою у розмірі 230 мільйонів євро, ідеться у повідомленні австрійської компанії.

Advertisement

Це відбувається на тлі зниження температури та початку опалювального сезону, що створює додаткові виклики для Австрії.

В OMV запевняють, що готові до такої ситуації, оскільки диверсифікували постачання газу, використовуючи неросійські джерела та додаткові потужності.

Більше по темі Вже шкребуть «по сусєкам» – кіностудія передає російській армії танки радянських часів Під час зустрічі з президентом Владіміром Путіним у середу генеральний директор «Мосфільму» заявив, що у 2023 році найбільша російська кіностудія передала російській армії 50 одиниць військової техн

Україна не продовжить транзитну угоду з "Газпромом"

7 жовтня прем’єр-міністр України Денис Шмигаль підтвердив, що Україна не буде продовжувати транзитну угоду з російським "Газпромом".

Він наголошував, що стратегічна мета України – позбавити Кремль прибутків від продажу енергоресурсів, з яких Росія фінансує війну.