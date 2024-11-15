Канцлер Німеччини Олаф Шольц провів першу за два роки телефонну розмову з президентом РФ Володимиром Путіним.

Під час розмови Шольц засудив війну, яку Росія веде проти України, передає кореспондент Укрінформу.

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Шольц засудив відправку північнокорейських військових в Україну - що відомо

«Канцлер засудив загарбницьку війну Росії проти України, яка вже майже 1000 днів несе Україні смерть, страждання та руйнування. Канцлер особливо засудив авіаудари Росії по цивільній інфраструктурі в Україні.

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Він дав зрозуміти, що відправка північнокорейських солдатів до Росії для виконання бойових завдань проти України призведе до серйозної ескалації та розширення конфлікту», - зазначили в офісі глави уряду ФРН.

Шольц закликав Путіна припинити загарбницьку війну проти України та вивести війська.

Шольц пропонує Путіну вести переговори з Україною

Канцлер зазначив, що жодна з військових цілей Росії не була досягнута, і закликав Росію проявити готовність вести серйозні переговори з Україною з метою досягнення справедливого та тривалого миру для України.

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Шольц наголосив на непохитній рішучості Німеччини підтримувати Україну в її оборонній боротьбі стільки, скільки буде потрібно.

При цьому він зазначив, що підтримка України розрахована на довгострокову перспективу, і російський лідер не може очікувати на те, що час гратиме на нього.

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Шольц і Путін домовилися продовжувати підтримувати зв'язок, додали в відомстві канцлера ФРН.

Федеральний уряд поінформує про розмову союзників і партнерів, а також керівників ЄС і НАТО.

Шольц неодноразово заявляв, що готовий зателефонувати Путіну «в належний час».

Зеленський знав про розмову Шольца і Путіна

Президент України Володимир Зеленський заявив, що канцлер Шольц казав йому, що збирається подзвонити Путіну.

"Дзвінок Олафа, на мою думку, – це скринька Пандори. Тепер можуть бути інші розмови, інші дзвінки. Просто багато слів", - зазначив він.

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За його словами, ці розмови це саме те, що Путін давно хоче: "йому вкрай важливо послабити його ізоляцію, ізоляцію Росії і вести звичайні перемовини, які не будуть нічим завершуватись".

"Розуміємо всі ці виклики зараз. Знаємо, як діяти. І хочемо попередити: «Мінська-3» не буде – нам потрібен реальний мир", - підсумував Зеленський.

Росія готова до переговорів за ініціативи Трампа − подробиці

Напередодні посол Росії в ООН Геннадій Гатілов заявив, що його країна готова до мирних переговорів щодо війни проти України, якщо їх ініціює майбутній президент США Дональд Трамп.

За словами Гатілова, переобрання Трампа відкрило нові можливості для діалогу між Росією та Штатами, чого, за його словами, країнам бракувало останніми роками.